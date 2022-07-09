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بلقطات طريفة.. وسم “العجول الهربانة” يتصدر في مصر (فيديو)

ظهرت العجول في المقاطع المتداولة بلقطات طريفة (غيتي - أرشيفية)
9/7/2022-|آخر تحديث: 9/7/202209:32 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم “العجول الهربانة” منصات مواقع التواصل في مصر في أول أيام عيد الأضحى، وتداول المدونون والنشطاء مقاطع مصوّرة لبعض العجول وهي تهرب قبل ذبحها.

وظهر أحد تلك العجول وهو يصعد جسرًا (كوبري) والسيارات تلاحقه، وكاد عجل آخر يصطدم بشخص لولا ابتعاده عنه في اللحظة الأخيرة.

وفي محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، اقتحم عجل أحد المقاهي وأثار حالة من الفوضى بين رواده.

وسقط عجل في ترعة بمدينة المنصورة وبذل عدد من الأشخاص محاولات شاقة لإنقاذه وسط تشجيع المارة.

وتلقى هذه المقاطع رواجًا بين رواد المنصات، وعلق كثيرون بأنهم ينتظرونها في كل عيد، ويحبون مشاهدة تلك اللقطات الطريفة.

لكن آخرين عبّروا عن استيائهم من هذه المقاطع وإشفاقهم على الحيوانات التي تُعامل بقسوة أحيانًا، وكذلك حزنهم على ما يحدث من تلف في الممتلكات العامة والخاصة أثناء مطاردة العجول.

وقالت صحف محلية مصرية إن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا في الأسواق مع أول أيام عيد الأضحى، وسجل سعر اللحم البقري ما بين 165 – 195 جنيهًا للكيلو، في حين يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند