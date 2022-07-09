بلقطات طريفة.. وسم “العجول الهربانة” يتصدر في مصر (فيديو)

تصدر وسم “العجول الهربانة” منصات مواقع التواصل في مصر في أول أيام عيد الأضحى، وتداول المدونون والنشطاء مقاطع مصوّرة لبعض العجول وهي تهرب قبل ذبحها.

وظهر أحد تلك العجول وهو يصعد جسرًا (كوبري) والسيارات تلاحقه، وكاد عجل آخر يصطدم بشخص لولا ابتعاده عنه في اللحظة الأخيرة.

وفي محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، اقتحم عجل أحد المقاهي وأثار حالة من الفوضى بين رواده.

عجل خارج عن السيطرة يثير حالة من الفوضى قبل اقتحامه "كافيه" بمدينة بيلا في #كفر_الشيخ pic.twitter.com/4LCO55Htte — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 9, 2022

وسقط عجل في ترعة بمدينة المنصورة وبذل عدد من الأشخاص محاولات شاقة لإنقاذه وسط تشجيع المارة.

محاولات شاقة لإنقاذ عجل فارّ سقط في ترعة بالمنصورة وسط تشجيع المارة pic.twitter.com/FGGkXahlJ7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 9, 2022

وتلقى هذه المقاطع رواجًا بين رواد المنصات، وعلق كثيرون بأنهم ينتظرونها في كل عيد، ويحبون مشاهدة تلك اللقطات الطريفة.

دي أكتر فقرة بحبها في العيد الكبير حقيقي مزاج كدة إني أقعد أشوف كل videos العجول الهربانة https://t.co/zOa3MJrSsa — Nadodaa (@nadatarekxx) July 6, 2022

😂😂ولا من عندكم من البلد@abo_elataa

الناس كلها بتستنى العيد عشان تفرح وانا بستناه عشان التريند ده#العجول_الهربانه pic.twitter.com/uG1D8Yh2b4 — AHMED (@7Elsayad7) July 9, 2022

لكن آخرين عبّروا عن استيائهم من هذه المقاطع وإشفاقهم على الحيوانات التي تُعامل بقسوة أحيانًا، وكذلك حزنهم على ما يحدث من تلف في الممتلكات العامة والخاصة أثناء مطاردة العجول.

هوا انا بس اللى فيديوهات العجول الهربانه دي بتزعلني لما تدخل مكان تكسره ولا تجرى ف الشارع تخوف الناس.. انا بشوف الفيديوهات دي بيبقوا صعبانين عليا والله — 𝕓𝕒𝕥𝕚𝕤𝕙𝕒 𓂀 (@urfavbatisha) July 9, 2022

فيديوهات العجول الهربانة ما بتضحكنيش ولا فيها أي كوميديا بالعكس.

دي بتقطع قلبي — de سكورپ (@daliaref3at) July 9, 2022

نفسي اعرف ايه المثير في ڤيديوهات العجول الهربانة بجد ؟ حيوان مرعوب و الاحتمال الكبير أنه حاسس بكدا بسبب طريقة التعامل الغلط معاه و مفيش اي اتباع لقواعد الدبح لدرجة أنه عايز يهرب فيرعب الناس و الاطفال اللي في الشارع اللي لو قابل حد منهم مش هيحله و هيهرسه برجله بجد ايه الممتع ؟ https://t.co/yjy3SqA8H1 — S (@fifshadesof_red) July 8, 2022

بمناسبة العيد الكبير وتريند #العجول_الهربانه الل مش شايفاه كوميدي خالص،حصل السنة الل فاتت عند خالتو حاجة ليها علاقةبالموضوع دة!

الجزار جه عادي وخلاص بيستعدوا للدبح، لكن ف لحظة درامية تراجيدية وسط اندهاش كل الموجودين وعدم استيعابهم للموقف،

قام العجل لف الحبل حوالين رقبته ومات💔🥺 — Roرo 🇪🇬 (@RoOo510) July 9, 2022

وقالت صحف محلية مصرية إن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا في الأسواق مع أول أيام عيد الأضحى، وسجل سعر اللحم البقري ما بين 165 – 195 جنيهًا للكيلو، في حين يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه.