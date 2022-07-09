امرأة تتهم الخطوط الجوية الأمريكية بالتسبّب في فقدان ابنتها (فيديو)

اتهمت مرأة شركة الخطوط الجوية الأمريكية بالتسبب في فقدان ابنتها على الرغم من تسجيلها في برنامج الأطفال المسافرين غير المصحوبين بوالديهم.

ونشرت مونيكا جيليام عبر حسابها على تطبيق تيك توك، فيديو -حصد نحو مليوني مشاهدة- قالت فيه إن ابنتها (12 عاما) كانت مسافرة من مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا لقضاء عطلة مع والدها.

@relativelymonica The utter failure by @American Airlines ,#tsa and #mia is absolutely unforgivable. The complete abandonment of a minor in their care, and the negligence displayed today, is criminal. Parents beware. ♬ original sound – relativelymonica

وكانت مونيكا قد اشترت لابنتها تذكرة بسعر إضافي يقدر بـ150 دولارا لكي تحصل على مرافق يصحبها إلى والدها.

وقالت “بعد حوالي ساعة من هبوط رحلتها، تلقيت مكالمة من مدير الخطوط الجوية الأمريكية في مطار ميامي، قائلا: طفلتك مفقودة، لقد أغلقنا المحطة، ولكننا لا نعرف أين هي”.

وأضافت “طفلتي لم تجد من ينتظرها، وبعد أن تركتها المضيفة خارج الطائرة، تواصلت مع والدها الذي تمكن من مساعدتها بقراءة الإشارات والعلامات حتى تمكنت من الخروج والوصول إليه”.

American Airlines Loses 12-Year-Old Child at Miami International Airport After Apparent Blunder By Flight Attendants https://t.co/4B3AnUIDP9 via @yourownkanoo pic.twitter.com/GOAItQB3JG — BoardingArea (@BoardingArea) July 6, 2022

وردت شركة الخطوط الأمريكية في بيان صحفي بقولها “نحن في شركة الخطوط الأمريكية نهتم بشدة بركابنا القُصّر ونلتزم بتوفير تجربة سفر آمنة وممتعة لهم”.

وأضاف البيان “نتعامل مع الواقعة على محمل الجد وننظر فيما حدث”.