أطفال سوريون نازحون يشاركون في تحدي ملابس العيد عبر تيك توك (فيديو)

نشر فريق “مُلهم” التطوعي العامل في المجال الإنساني مجموعة من المقاطع لأطفال نازحين من شمال سوريا وهم يرتدون ملابس العيد الجديدة على طريقة تحدي على موقع تيك توك.

أطفال سوريون نازحون يشاركون في تحدي ملابس العيد عبر تيك توك pic.twitter.com/RnRrzeRICg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 8, 2022

ولا تكتمل الفرحة بالعيد عند الأطفال إلا بشراء ملابس العيد.

وأطلق التحدي الناشط محمد الهزاع بالمشاركة مع جمعية تطوعية أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو أطفالًا بملابس قديمة وأخرى جديدة، وعبّر الأطفال عن فرحتهم بملابسهم الجديدة.

وفتح فريق “مُلهم” باب التبّرع لأطفال سوريا والعائلات في مخيمات الشمال السوري.

وتبرّعك اليوم.. هو إحسان وأجر عظيم، وفرج لعوائل بمخيمات الشمال السوري. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم صالح الأعمال، وأعاده عليكم بخير أكبر ورحمة تغشى نفوسكم وقلوبكم، وآمين لكل دعواكم وأمانيّكم💙 للتبرع: https://t.co/qOzUvY86qZ — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) July 8, 2022

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكلير إن عدد اللاجئين والنازحين في العالم سجل خلال السنوات الماضية رقما قياسيا لم تشهد سجلات المفوضية السامية نظيرا له من قبل.

وأضاف لوكير في مقابلة مع وكالة الأناضول الشهر الماضي أن عدد النازحين قسرًا في العالم وصل إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن هذا التطور سلبي للغاية لأنه يعني أن نظام الأمن الجماعي للمجتمع الدولي لم يتمكن من منع الحروب والصراعات والاضطهاد.

وأكد لوكلير أن أول شيء تطمح إليه المفوضية من المجتمع الدولي والدول الفاعلة، هو العمل المشترك من أجل تحقيق السلام في البلدان التي تعاني من حروب وصراعات مسلحة حيث يتيح وقف الصراع للناس العودة إلى بلدانهم.

وتطرق لوكير إلى العبء الذي خلقته الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت أوكرانيا هجرة 6 ملايين شخص إلى دول مجاورة بسبب استمرار الحرب التي أثرت أيضًا في جميع تلك الدول.