“ورق لاصق وفوتوشوب”.. موجة سخرية بعد إزالة لوحات اتُهمت مصممة مصرية بسرقتها (فيديو)

بعد عاصفة من الانتقادات الإلكترونية، أزالت الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق في مصر جداريات المصممة غادة والي المثيرة للجدل من محطة كلية البنات بعدما اتهمها فنان روسي بسرقتها.

وكان الفنان الروسي جورجي كوارسوف قال إن 4 من لوحاته نُسخت ولُصقت على جدار محطة مترو الأنفاق المصرية من دون إذن منه أو حتى الإشارة إلى اسمه، وإن إحدى اللوحات استخدمت للتعبير عن الحضارة المصرية وهي في الواقع تعبر عن حضارة اليونان القديمة.

وقدمت الشركة اعتذارها للفنان الروسي موضحة أنها لم تكن على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بطريقة غير قانونية من لوحاته ومؤكدة أنها ضد أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وتفاعلًا مع مشهد إزالة اللوحات كتب الصحفي مهند صبري “بعد هذا كله يتبين أنه عمل مسروق ومعدل بالفوتوشوب ومطبوع على ورق؟ بصراحة قمة في الانحطاط”.

الفنان الروسي بيقول انه لوحاته مش بتتكلم عن الحضارة المصرية اصلا دي كانت بتتكلم عن الحضارة اليونانية

ف غادة والي عشان تداري عن الموضوع لونت وشوش واجسام اللوحات بلون بني غامق . يعني جريمتين افظع من بعض قامت بيهم.. pic.twitter.com/01ELES3Epg — خليهم يتسلوا (@_kaziim) July 3, 2022

وتساءل مغرد آخر “هل تستحق مجرد بوسترات لاصقة بهدلة سمعة بلد بحالها؟ ويا ترى هذ العقد العظيم الخاص بالبوسترات تكلف كم مليونا”؟

ودون الكاتب عمر طاهر “هناك اتجاه لتوجيه لدفة الكلام للتركيز على الفنان بحيث تتحمل المسؤولية الكاملة وحدها، فلا أحد يشير إلى من اختارها وأعطاها الفرصة وقبل هذا العمل وصرف عليه”.

لحظة إزالة اللوحات التي سرقتها المصممة غادة والي من مصمم روسي لتزيين محطة مترو كلية البنات pic.twitter.com/IFnUoAxwFx — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 8, 2022

وواجهت المصممة غادة هذه الاتهامات وردود الأفعال بالصمت والتجاهل في حين تحدث ناشطون عن أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها غادة أعمال غيرها.

وتخرجت غادة والي من قسم تصميم الغرافيك عام 2011، واختارتها مجلة فوربس ضمن قائمة 30 فنانا دون الثلاثين عاما عام 2017، وحصلت على جوائز عالمية في مجالها.