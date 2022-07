ناسا تنشر نسخة تشويقية لأعمق صورة للكون على الإطلاق

قبل أيام من نشر أول صور ملونة عالية الدقة التقطها تلسكوب (جيمس ويب) الفضائي، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن صورة تجريبية لافتة تشهد على عمق الكون.

والتُقطت هذه الصورة الناتجة عن 72 عملية، تعرض على مدار 32 ساعة بوساطة جهاز كشف التوجيه الدقيق للتلسكوب، وهي أداة تسمح للمركبة الفائقة التطور بالتصويب على الأجسام المثيرة للاهتمام والتركيز عليها.

وعلقت (ناسا) في بيان “هذه من أعمق صور الكون على الإطلاق”.

وتقدم الصورة -وفق وكالة ناسا- “لمحة مذهلة” عما ينتظره المجتمع العلمي وآلاف المتحمسين بفارغ الصبر، ومن المقرر نشرها في 12 يوليو/تموز الجاري.

وكان بيل نيلسون رئيس (ناسا) كشف خلال مؤتمر صحفي في معهد علوم تلسكوب الفضاء، نهاية الشهر الفائت، المركز التشغيلي لهذه الأداة بالغة الأهمية في مجال هندسة الفضاء والبالغة تكلفتها 10 مليارات دولار، أن التلسكوب يستكشف مواقع “أبعد من أي نقطة كانت البشرية قادرة على النظر إليها من قبل”.

وأُطلق تلسكوب جيمس ويب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو موجود الآن على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

ولتلسكوب (جيمس ويب) القدرة على النظر إلى نقاط في الكون أبعد من أي تلسكوب سابق بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.

ويُتوقع أن يتيح (جيمس ويب) خصوصًا مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم والكواكب الخارجية.

وفي 12 يوليو الجاري، تنوي ناسا الإعلان عن التحليل الطيفي الأول لكوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية بوساطة تلسكوب (جيمس ويب).

والتحليل الطيفي هو أداة لمعرفة التركيب الكيميائي والجزيئي للأجسام البعيدة، وفي حالة الكوكب يمكن لذلك أن يساعد في تحديد غلافه الجوي أو رصد وجود الماء أو تحليل تربته.

