ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات -على بُعد 12 كيلومترًا من مكة المكرمة- وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس.
خشوعٌ ودعوات، في #مشعر_عرفات 🤲🏻#يوم_عرفة #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/C5IIar1YYV
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 8, 2022
ويحرص ضيوف الرحمن على القدوم إلى مسجد نمرة حيث بني فوق الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع المسجد إلى الغرب من مشعر عرفات.
فيديو | مع شروق شمس #يوم_عرفة.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم#يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/jcb3bqqYkp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022
ويستمع الحجاج إلى خطبة عرفات ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعًا وقصرًا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليشرعوا بعدها في الدعاء والتضرع إلى الله وسط أجواء إيمانية حتى غروب الشمس.
#صور_واس |من صعيد #عرفات الطاهر .. مشاهد إيمانية لضيوف الرحمن ، طالبين العفو والغفران .#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/Tg8riQmnMA
— واس العام (@SPAregions) July 8, 2022
كما يحرص العديد من الحجيج على الصعود إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات. ومع مغيب شمس يوم عرفات ينفر الحجاج إلى مزدلفة ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر (يوم النحر أول أيام عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.
#صور_واس |مشاهد من توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/20nEgEPqRS
— واس العام (@SPAregions) July 8, 2022
ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.
شروق الشمس على مشعر عرفات .#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/XtIQt3wxzN
— واس العام (@SPAregions) July 8, 2022
ومنذ الأربعاء، تحولت أنظار العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة، حيث انطلقت رسميًّا أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وأدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة. وتبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وتستمر 5 أيام.
فيديو | "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى عرفات لقضاء #يوم_عرفة#بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/rvb5fkdLmL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022
وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا -بينهم 850 ألف حاج أتوا من الخارج- بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.
قال ﷺ: "الحجّ #عرفة"
بدأ الحجاج مع فجر #يوم_عرفة؛ توافدهم إلى #صعيد_عرفات، لقضاء ركن الحج الأعظم.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق#بسلام_آمنين pic.twitter.com/qogKFz10G7
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 8, 2022
وعادت شوارع مكة تعج بمئات الآلاف من الحجاج بملابس الإحرام البيضاء قبل انطلاق مناسك الحج هذا الأسبوع، وقد اختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، وفضّل غالبيتهم عدم وضع الكمامات مع أن السلطات قالت إنها إلزامية داخل المسجد الحرام.
فيديو | طلائع الحجاج يواصلون التوافد إلى مشعر عرفات لأداء مناسك الحج#يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/5CoJ7ChQSg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022
تغيير موعد تبديل كسوة الكعبة
وللمرة الأولى أعلنت السعودية عن تغيير موعد تبديل كسوة الكعبة وهو تقليد سنوي يحظى بمكانة خاصة ويُجرى عشية يوم عرفة (مساء يوم التروية من كل عام).
وقبل أيام أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن جاهزية الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، وقالت “ستشهد مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة هذا العام انتقالا نوعيا في موسم الحج الحالي”، كاشفًا أن تسليم كسوة الكعبة المشرفة ستُجرى في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443 هـ، وستكون مراسم تبديل الكسوة الجديدة في غرة شهر الله المحرم 1444 هـ.
مشيداً بالتوجيه السامي الكريم: الكعبة المشرفة في قمة اهتمام القيادة الرشيدة لقدسيتها ومكانتها العظيمة.https://t.co/UDg0dWCOJ9#أول_بيت#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/KNoZNhMusU
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 4, 2022
وقد ظلت كسوة البيت الحرام ذات رمزية خاصة عبر التاريخ. ويتم تجهيز كسوة الكعبة سنويًا في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري.
وتُحاك كسوة الكعبة من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود ويزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرّزة تطريزًا بارزًا بالخيوط الذهبية.
فيديو | يرجون رحمة ربهم.. ضيوف الرحمن يبتهلون بالدعاء في جبل الرحمة#يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/m6fagrp6X7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022
ويبلغ ارتفاع الكسوة 14 مترًا ويوجد في الثلث الأعلى منها حزام عرضه 95 سنتيمترًا وطوله 47 مترًا. وتوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل، ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه “يا حي يا قيوم”، “يا رحمن يا رحيم”، “الحمد الله رب العالمين”.
وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6.5 أمتار وبعرض 3.5 أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية، ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.