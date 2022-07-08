بعد أداء ركن الحج الأعظم.. مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ثم مِنى (فيديو)

بعد غروب شمس يوم عرفة، بدأ نحو مليون حاج نفرتهم إلى مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة التي يمرّ بها الحجّاج.

وتأتي النفرة إلى مزدلفة بعد أن مكث الحجاج طوال النهار على صعيد عرفة الجمعة 9 ذي الحجة، حيث أدّوا الركن الأعظم من فريضة الحج، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.

وتقع مزدلفة بين مشعري مِنى وعرفات، ويقيم الحجّاج فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، ويجمعون منها الحصى لرمي الجمرات في مِنى.

فيديو | اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة بعد وقوفهم في عرفات#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/48HfPvha4O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وكما في كلّ عام، أدّى ضيوف الرحمن في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، واستمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها في مسجد “نمرة” الشيخ محمد العيسى، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وجبل عرفة هو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي، على بعد 12 كيلو مترًا شرق مكة المكرّمة، على الطريق الرابط بينها وبين محافظة الطائف بنحو 22 كيلو مترًا، وعلى بعد 10 كيلو مترات من مشعر مِنى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

ويرجع مؤرخون تسمية الجبل إلى أسباب عدة، منها أن آدم عرف حواء فيه، ومنها أن جبريل عرَّف فيه مناسك الحج للنبي إبراهيم -عليه السلام-، ومنها القول بأن الناس يتعارفون فيه.

وصبيحة السبت، اليوم العاشر من ذي الحجّة (عيد الأضحى)، يعود الحجاج إلى مِنى لرمي جمرة العقبة، ونحر الهدي (الأضاحي)، ثم الحلق أو التقصير (التحلّل الأصغر).

وبعد ذلك يتوجّهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، أو تأخيره مع طواف الوداع.

ويقع مشعر “منى” بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد 7 كيلو مترات شمال شرقي المسجد الحرام، داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، لا يُسكَن إلا أثناء فترة الحج، وتحدُّه جمرة العقبة من جهة مكة المكرمة ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة.

ويقضي الحجّاج في مِنى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى).

ويمكن للمتعجّل منهم اختصار النسك إلى يومين، على أن يغادر مِنى قبل غروب شمس اليوم الثاني من عيد الأضحى، ويتوجّه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.