فيديو تابعه عشرات الملايين.. إطلاق خاطئ لألعاب نارية يحوّل احتفال أسرة لمشهد مرعب

انفجرت ألعاب نارية بشكل غير متوقع أمام منزل في إحدى الضواحي الأمريكية في الرابع من يوليو/تموز الجاري، مما تسبب في فرار أسرة لديها أطفال صغار بحثًا عن الأمان.

ويُظهر الفيديو -الذي التقطته كاميرا مراقبة وحصد عشرات الملايين من المشاهدات خلال 3 أيام- أسرة تحتفل بعيد الاستقلال الأمريكي بإشعال الألعاب النارية في حديقتها.

وفجأة، انفجرت الألعاب النارية، مما أدى إلى صرخات مفاجئة من الأسرة فيما حملت الأم طفلها وأبعدته عن المكان، ويبدو أن أحد الأطفال أصيب في هذا الوقت لأنه صرخ في دهشة.

ويبدو أن الأسرة اعتقدت أن الانفجارات قد توقفت فبقيت في الحديقة، لكن الانفجار الأول أعقبته عاصفة نارية، حيث أشعلت إحدى الألعاب حريقًا في مكان قريب، ثم اشتعل صندوق الألعاب النارية بالكامل مما تسبب في انفجار هائل دفع الأسرة إلى الإسراع في الهروب.

استمر الانفجار بعد فترة طويلة من هروب الأسرة من المكان، مما أدى إلى تطاير الكراسي والطاولات والأشياء الأخرة الموجودة. وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص في مقطع الفيديو قد تعرض لأذى.

يشار إلى أن العديد من المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة استقبلت حوادث كثيرة متعلقة بالألعاب النارية بعد احتفالات عيد الاستقلال هذا العام.