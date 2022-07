واحد بين كل مليونين.. رجل يصطاد مخلوقا بحريا نادرا ثم يعيده إلى البحر (فيديو)

عثر صياد في ولاية أوريغون الأمريكية على جراد بحر (أستاكوزا) نادر جدا؛ حيث تميز هذا بلونه الأزرق الصافي خلافا للون البني الذي يعرف به عادة هذا المخلوق البحري.

ونشر لارس جون لارسون صورة للمخلوق البحري المميز ويعرف أيضًا باسم (كركند) وعلق قائلًا “تم صيد هذا الكركند الأزرق قبالة سواحل بورتلاند ثم أعدته إلى الماء لمواصلة النمو”.

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP

وأوضح أن الكركند الأزرق هو نوع نادر يصعب العثور عليه حيث يوجد منه واحد فقط بين كل مليونين من هذا الجراد .

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الكركند بشكل واسع وأبدوا إعجابهم بقدرة الصياد على رؤية هذا المخلوق النادر وقراره إعادته إلى البحر مرة أخرى ليُكمل مراحل نموه.

ويعتبر اللون الأزرق في بعض المخلوقات -مثل الكركند الأزرق- “شذوذا وراثيا” ناتجا عن الإفراط في إنتاج بعض البروتينات في الجسم.

وتوجد أنواع أخرى نادرة من الكركند تتميز باللون الأصفر أو بلون مزدوج ويصل احتمال العثور على أحدها إلى واحد بين كل 50 مليون كركند.

Over here in WA we get "electric blue" marron as well. They are a rare mutation that is being cultivated now in marron farms.

Marron are only found (natively) in a small part of the south-west of Western Australia. pic.twitter.com/nU2C1EqPoL

— Mike (@Nemspy) July 4, 2022