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واحد بين كل مليونين.. رجل يصطاد مخلوقا بحريا نادرا ثم يعيده إلى البحر (فيديو)

تم صيد هذا الكركند الأزرق قبالة سواحل بورتلاند (غيتي - أرشيفية)
7/7/2022-|آخر تحديث: 7/7/202201:56 PM (مكة المكرمة)

عثر صياد في ولاية أوريغون الأمريكية على جراد بحر (أستاكوزا) نادر جدا؛ حيث تميز هذا بلونه الأزرق الصافي خلافا للون البني الذي يعرف به عادة هذا المخلوق البحري.

ونشر لارس جون لارسون صورة للمخلوق البحري المميز ويعرف أيضًا باسم (كركند) وعلق قائلًا “تم صيد هذا الكركند الأزرق قبالة سواحل بورتلاند ثم أعدته إلى الماء لمواصلة النمو”.

 

وأوضح أن الكركند الأزرق هو نوع نادر يصعب العثور عليه حيث يوجد منه واحد فقط بين كل مليونين من هذا الجراد .

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الكركند بشكل واسع وأبدوا إعجابهم بقدرة الصياد على رؤية هذا المخلوق النادر وقراره إعادته إلى البحر مرة أخرى ليُكمل مراحل نموه.

جراد بحر أزرق نادر (مواقع)
جراد بحر أزرق نادر (مواقع)

ويعتبر اللون الأزرق في بعض المخلوقات -مثل الكركند الأزرق- “شذوذا وراثيا” ناتجا عن الإفراط في إنتاج بعض البروتينات في الجسم.

وتوجد أنواع أخرى نادرة من الكركند تتميز باللون الأصفر أو بلون مزدوج ويصل احتمال العثور على أحدها إلى واحد بين كل 50 مليون كركند.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية