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“لولاه لم تشمخ جبال بلادي”.. جووي حداد: جئت مستشارا للثقافة لأصلح علاقة شباب لبنان باللغة العربية (فيديو)

7/7/2022-|آخر تحديث: 7/7/202210:22 AM (مكة المكرمة)

قال جووي حداد (14 عاما) مستشار وزير الثقافة اللبناني، إنه جاء لإصلاح علاقة شباب بلاده باللغة العربية.

وأوضح في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أنه الأول على دفعته في الصف التاسع بمدرسة القلبين الأقدسين، كما نال الجائزة الأولى في مباراة إلقاء الشعر العربي التي نظمها نادي ليونز في بيروت.

وأفاد أنه التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، بالمصادفة خلال احتفالية بمتحف البيت الأصفر، في بيروت ودعاه إلى لقاء بالوزارة.

وأضاف جووي أنه زار الوزير وتحدث إليه حوالي ساعة، ثم قرّر الوزير تعيينه مستشارًا له.

واختار جووي الإجابة عن سؤال المسائية بخصوص تعامله مع المهمات الموكلة إليه، ببيت شعر لإيليا أبي ماضي “لا عز إلا بالشباب الراقي .. لولاه لم تشمخ جبال بلادي”، مستدلًا به على أهمية الشباب في بناء وطن متطور.

وتبدأ مهام جووي حداد في منصبه مستشارا لوزير الثقافة، بتعليم جيل الشباب كيفية تطوير أنفسهم والتشبث بلغتهم حتى ينفتحوا على حضارات أخرى لا بهدف الانغلاق.

وصرّح حداد للمسائية بأن من بين مهامه جولة في مدارس عدة في لبنان وإطلاق حملات إعلامية لإقناع الأطفال والشباب بالاهتمام باللغة العربية أكثر.

وقال جووي حداد إنه رغم إجادته للغات عدة فإنه حرص على تعلّم اللغة العربية والتشبث بها.

وأعلن الوزير اللبناني تعيين جووي عبر تغريدة على تويتر، قال فيها: “إذا بَلَغَ الفِطامَ لنا صبيُّ تَخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا”.

ووصف الوزير الطفل بأنه “معجزة في اللغة العربية، وأن شخصيته تتسم بالرزانة وقوة الحضور والرصانة، أما وعيه فكأنه كهل حكيم، أما طموحاته فالنهوض بأبناء وطنه”، وأضاف “اليوم تشرفت بتعيينه مستشارًا معاونًا لشؤون الشباب”.

المصدر : الجزيرة مباشر