“لولاه لم تشمخ جبال بلادي”.. جووي حداد: جئت مستشارا للثقافة لأصلح علاقة شباب لبنان باللغة العربية (فيديو)

قال جووي حداد (14 عاما) مستشار وزير الثقافة اللبناني، إنه جاء لإصلاح علاقة شباب بلاده باللغة العربية.

وأوضح في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أنه الأول على دفعته في الصف التاسع بمدرسة القلبين الأقدسين، كما نال الجائزة الأولى في مباراة إلقاء الشعر العربي التي نظمها نادي ليونز في بيروت.

"أرض بلادي وحدها تبقى وديوان غزل.. كتبتها أنا على جناح عصفور رحل" مستشار وزير الثقافة اللبناني لشؤون الشباب جووي حداد (14 عاما) يُلقي أبيات شعر عبر شاشة الجزيرة مباشر pic.twitter.com/vT57fTNbei — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2022

وأفاد أنه التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، بالمصادفة خلال احتفالية بمتحف البيت الأصفر، في بيروت ودعاه إلى لقاء بالوزارة.

وأضاف جووي أنه زار الوزير وتحدث إليه حوالي ساعة، ثم قرّر الوزير تعيينه مستشارًا له.

عبر شاشة الجزيرة مباشر.. رسالة مستشار وزير الثقافة اللبناني لشؤون الشباب #جووي_حداد (14 عاما) إلى أبناء جيله#لبنان pic.twitter.com/OPna7Vyv9X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2022

واختار جووي الإجابة عن سؤال المسائية بخصوص تعامله مع المهمات الموكلة إليه، ببيت شعر لإيليا أبي ماضي “لا عز إلا بالشباب الراقي .. لولاه لم تشمخ جبال بلادي”، مستدلًا به على أهمية الشباب في بناء وطن متطور.

وتبدأ مهام جووي حداد في منصبه مستشارا لوزير الثقافة، بتعليم جيل الشباب كيفية تطوير أنفسهم والتشبث بلغتهم حتى ينفتحوا على حضارات أخرى لا بهدف الانغلاق.

"لا عز إلا بالشباب الراقي.. لولاه لم تشمخ جبال بلادي" هكذا تحدث مستشار وزير الثقافة اللبناني لشؤون الشباب #جووي_حداد (14 عاما) عن أهمية الشباب في بناء وطن متطور#لبنان pic.twitter.com/qOaI4fBMIX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2022

وصرّح حداد للمسائية بأن من بين مهامه جولة في مدارس عدة في لبنان وإطلاق حملات إعلامية لإقناع الأطفال والشباب بالاهتمام باللغة العربية أكثر.

وقال جووي حداد إنه رغم إجادته للغات عدة فإنه حرص على تعلّم اللغة العربية والتشبث بها.

كيف أتت فكرة تعيين الفتى #جووي_حداد (14 عاما) مستشارًا لوزير الثقافة اللبناني لشؤون الشباب؟ مع وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى pic.twitter.com/4kVsKeQAtg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2022

وأعلن الوزير اللبناني تعيين جووي عبر تغريدة على تويتر، قال فيها: “إذا بَلَغَ الفِطامَ لنا صبيُّ تَخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا”.

ووصف الوزير الطفل بأنه “معجزة في اللغة العربية، وأن شخصيته تتسم بالرزانة وقوة الحضور والرصانة، أما وعيه فكأنه كهل حكيم، أما طموحاته فالنهوض بأبناء وطنه”، وأضاف “اليوم تشرفت بتعيينه مستشارًا معاونًا لشؤون الشباب”.