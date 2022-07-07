راتب دائم وإطلاق اسمه على فرعها.. شركة مصرية تكرّم موظفا توفي أثناء ملاحقته لصًا

أعلنت إدارة سلسة متاجر شهيرة في مصر، وفاة أحد موظفيها أثناء مطاردة لص حاول سرقة أحد فروعها، وقررت صرف راتب شهري مدى الحياة لعائلته.

وتوفي الشاب عمرو العراقي -مدير فرع شركة (كازيون) في طنطا شمالي مصر حيث وقعت الحادثة- بشكل مأساوي أثناء ملاحقته للسارق بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وفي لفة إنسانية، أصدرت الشركة الأربعاء بيانًا ذكرت فيه تفاصيل الواقعة وأعلنت الحداد 3 أيام على كافة منصاتها، وقررت تغيير اسم الفرع الذي كان يعمل به الشاب باسمه تخليدًا لذكراه.

وأضافت “بخلاف أي مستحقات ينص عليها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية قررت الشركة دفع مرتب شهري لعائلة الفقيد مدى الحياة وكأنه مازال موجودًا بيننا مع علمنا بأن ذلك ليس عوضًا عن وفاته ولن يعيده إلينا ولكنه عرفانًا لأحد أفراد أسرتنا”.

وأكد بيان الشركة على التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى السارق حفاظًا حق الفقيد والأسرة والمجتمع. وكان عمرو من بين أكثر الموظفين تفانيًا في عمله حسبما صرّح مسؤول بالشركة لأحد المواقع الإخبارية المحلية.

#تمريره_الهواري (( بعيداً عن الرياضه )) – موظف في كازيون توفي وهو بيدافع عن أكل عيشه، فكان ده رد الشركة عليه، كنوع من رد الجميل – شركة كازيون @KazyonEgy بتقدم عظمة، وبتضرب مثل في إحترام الإنسان بشكل عام .. جزاهم الله كل خير ❤️ pic.twitter.com/cbmjnZMDhI — Media ahlawy74 🦅❤🏅 (@MediaAhlawy74) July 7, 2022

ولقى خبر وفاة عمرو حزنًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوالت عبارات الحزن والأسى على الشاب الفقيد مع الدعوات له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

وثمّن آخرون موقف الشركة تجاه الفقيد وأسرته، وطالبوا بأن تحذو بقية الشركات حذوها تجاه الموظفين الأوفياء.

تصرف محترم وراقي وإنساني.. يا ريت كل الشركات تدرس القرارات دي وتكون استراتيجية ثابتة عندها في النوع لا من الأزمات.. البيان دا نموذج مثالي لإدارة الأزمات الإعلامية.. سرعة القرار وتفاصيله وبنوده .. #برافو_كازيون pic.twitter.com/ApKjFGo1qV — محمد الجارحي (@MGar7ey) July 7, 2022

شهيد الشهامة ولقمة العيش

عمرو العراقي شاف سرقة بتحصل في السوبر ماركت اللي شغال فيه #كازيون فرع #طنطا جري ور الحرامي علشان يمسكه لحد ما السكر علي عليه وقع اتوفى"كازيون"المحترم أعلن الحداد لمدة ٣ أيام وغير اسم الفرع لأسمه وصرف جميع مستحقاته وسريان مرتبه الشهري لأسرته مدى الحياة pic.twitter.com/qG36F6ThU8 — جمهورية عليه العوض (@AAlwishe) July 7, 2022

حتى لا يقال ضُيعت الأمانة.. ادعوا له بالرحمة 🙏 وبجد الف مليون شكر للإدارة المحترمه جدا جدا ل #كازيون وبجد للمدير المحترم اللي اخد هذا القرار الرائع ….. أخير البقاء والدوام لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/8taGUjWm9s — AHMED MAGDY (@AHMEDMAVEL) July 7, 2022

تكريم موظف توفى أثناء ملاحقته لص في سوبر ماركت «كازيون» pic.twitter.com/j0RvKnPlvs — ابليكيشن (@ApplicationNWS) July 7, 2022