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راتب دائم وإطلاق اسمه على فرعها.. شركة مصرية تكرّم موظفا توفي أثناء ملاحقته لصًا

الشاب الفقيد عمرو العراقي، مدير فرع شركة "كازيون" في طنطا شمالي مصر حيث وقعت الحادثة (منصات التواصل)
7/7/2022-|آخر تحديث: 7/7/202205:00 PM (مكة المكرمة)

أعلنت إدارة سلسة متاجر شهيرة في مصر، وفاة أحد موظفيها أثناء مطاردة لص حاول سرقة أحد فروعها، وقررت صرف راتب شهري مدى الحياة لعائلته.

وتوفي الشاب عمرو العراقي -مدير فرع شركة (كازيون) في طنطا شمالي مصر حيث وقعت الحادثة- بشكل مأساوي أثناء ملاحقته للسارق بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وفي لفة إنسانية، أصدرت الشركة الأربعاء بيانًا ذكرت فيه تفاصيل الواقعة وأعلنت الحداد 3 أيام على كافة منصاتها، وقررت تغيير اسم الفرع الذي كان يعمل به الشاب باسمه تخليدًا لذكراه.

وأضافت “بخلاف أي مستحقات ينص عليها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية قررت الشركة دفع مرتب شهري لعائلة الفقيد مدى الحياة وكأنه مازال موجودًا بيننا مع علمنا بأن ذلك ليس عوضًا عن وفاته ولن يعيده إلينا ولكنه عرفانًا لأحد أفراد أسرتنا”.

وأكد بيان الشركة على التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى السارق حفاظًا حق الفقيد والأسرة والمجتمع. وكان عمرو من بين أكثر الموظفين تفانيًا في عمله حسبما صرّح مسؤول بالشركة لأحد المواقع الإخبارية المحلية.

ولقى خبر وفاة عمرو حزنًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوالت عبارات الحزن والأسى على الشاب الفقيد مع الدعوات له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

وثمّن آخرون موقف الشركة تجاه الفقيد وأسرته، وطالبوا بأن تحذو بقية الشركات حذوها تجاه الموظفين الأوفياء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل