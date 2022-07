هل الحقائق وحدها كافية للإقناع؟ دراسة تبرز الطريقة الأكثر فاعلية وما ينبغي عليك سرده

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة كوبلنز لانداو في ألمانيا أن سرد الحقائق وحدها لم يعد كافيًا لإقناع الطرف الآخر برأي ما أو وبجهة نظر معارضة، مشيرة إلى أن مشاركة التجارب الشخصية هي الطريقة الأكثر فاعلية.

وقالت عالمة النفس الاجتماعي إميلي كوبين قائدة الفريق البحثي لموقع (ساينس ألرت) إنه في ظل البيئة شديدة الاستقطاب والتي تتميز بانقسامات سياسية عميقة وتوترات اجتماعية متصاعدة وطوفان من المعلومات المضللة والأخبار المزيفة “تصبح الحقائق أقل يقينا في أذهان الناس مما كانت عليه من قبل”.

وأضافت “نظرًا لأن التجارب الشخصية تعتبر أكثر صدقا من الحقائق فإنها تعزز العقلانية”.

وأوضح العلماء أن استخدام الحقائق لدعم الحجج الأخلاقية أو السياسية حول شيء ما “لم يعد استراتيجية مؤكدة” على الرغم من الحدس والمنطق.

