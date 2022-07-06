هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم عرفة؟ (فيديو)

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، أنه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم عرفة.

ويوافق عرفة في هذا العام بعد غد الجمعة، ويُطرح السؤال عن كراهة صيام الجمعة منفردًا.

وأوضح الدكتور القره داغي لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن جمهور العلماء يتفق على كراهية تخصيص الجمعة للصيام، أي صيامه فقط لأنه يوم جمعة، مؤكدًا أنه يمكن صيام يوم الجمعة منفردًا لموافقته يوم عرفة، وأنه لا حاجة لصيام يوم آخر.

وحذّر القره داغي من المبالغة في هذا النوع من العبادات، وتناسي بقية الأدلة الشرعية القطعية التي تؤكد أن انتهاك حقوق العباد لا تُغفر بالصيام ولا بغيره، إنما بأدائها لأصحابها أو عفوهم، واستدلّ على ذلك بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يصل على بعض الصحابة لأنهم ماتوا وتركوا ديونًا، موضحًا أنها كانت ديونًا عادية ولم تتعلّق بأخذ مال الغير بالغصب أو إلحاق الظلم بالعباد.