سوري يعرض فدية 10 ملايين جنيه مصري على أسرة نيرة أشرف للعفو عن قاتلها (فيديو)

عرض السوري محمود قراح على أسرة “طالبة المنصورة” نيرة أشرف مبلغ 10 ملايين جنيه مصري مقابل عفوهم عن قاتلها محمد عادل عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل، بينما لم تتضح دوافع الرجل ومدى جديته في عرض الفدية.

وقال الرجل الثري المقيم في تركيا، خلال المقطع الذي بثه عبر حسابه على “تيك توك” موجهًا حديثه إلى والدَيْ نيرة، إن قاتلها ارتكب خطأ كبيرًا ولكن الصلح سيد الأحكام، وإن كثيرًا من الناس قتلوا ثم عفا عنهم أهل المقتول في آخر لحظة، على حد تعبيره.

وأضاف “إذا عفوتما عن محمد سأدفع لكما 10 ملايين جنيه، وأنا ألتزم بما أقول وراسلوني على الخاص، كي لا يموت محمد. نيرة زعلنا عليها كتير، وما بدنا يموت محمد لأنه إنسان مجتهد بالحياة وطيب”.

وتابع “صحيح محمد أخطأ ولكن مَن منا لا يخطئ؟ أنا ضد القتل ولكن لازم نلاقي حل لهذه المصيبة، ما بدنا نخسر اثنين”.

وكان المحامي المصري طارق العوضي -عضو لجنة العفو الرئاسي- قد كشف أن المحامي الشهير فريد الديب وافق على الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف “بناء على طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان” مع تكفلهم بسداد كامل أتعابه، وسط تساؤلات عن هؤية هؤلاء المتعاطفين وعلاقة اليونان بالقصة.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على محمد عادل بعد إدانته بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف ذبحًا أمام بوابات جامعة المنصورة في 20 من يونيو/حزيران الماضي. وكانت المحكمة قد قررت، الأسبوع الماضي، إحالة أوراق الجاني إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.