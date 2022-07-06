مصر.. الموت يخطف عروسين بعد زفافهما بأيام وتفاعل واسع مع آخر فيديو للزوج (شاهد)

سادت حالة من الصدمة والحزن مدينة الإسماعيلية شمالي مصر إثر مصرع عروسين أثناء عودتهما من إجازة أسبوع العسل بعد انقلاب سيارتهما على طريق مدينة شرم الشيخ.

وأدى المئات من أهالي الإسماعيلية صلاة الجنازة علي العروسين عمرو عريبة المدير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالمحافظة، والدكتور فاطمة ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة بجامعة قناة السويس.

"عمرو عريبة"رئيس الرقابة التجارية بشركة كهرباء القناة وامين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظةالاسماعيليه

وزوجته"فاطمة ممدوح"مدرس مساعدالعلوم السياسية بجامعة القناة

في ذمة الله

إثر حادث اليم علي طريق شرم الشيخ

عرسان جداد وجاين من شهر العسل💔

ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته pic.twitter.com/w8ImlmskTO — 🇸🇦Heba🇪🇬 𓎛𓇋𓃀𓄿 (@engineerHebah) July 5, 2022

وقال شهود عيان للحظة وقوع الحادث إن السيارة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق خلال قيادته لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأضاف أن سيارات الإسعاف وصلت بعد مدة من وقوع الحادث على الطريق، ونقلتهما إلى المستشفى متوفين.

ونعت صفحة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية أمين التنظيم في منشور جاء فيه ” خبر مفجع ولا راد لقضاء الله ولا أجد من الكلمات أرثيك بها يا عمرو الآن نحتسبكم عند الرؤوف الرحيم”، كما نعت جامعة قناة السويس على صفحتها وفاة الدكتورة فاطمة وزوجها.

وكان العروسان قد احتفلا بزواجهما في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في إحدى القاعات بمدينة الإسماعيلية ثما سافرا إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء أسبوع، وتعرضت سيارتهما للانقلاب أثناء عودتهما قرب مدينة أبورديس.

يشار إلى أن آخر مقطع فيديو نشره العريس المتوفى على صفحته لاقى رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناقش فيه ضرورة ملاءمة المحتوى لمتلقيه، وحث فيه زملاءه وأصدقاءه ومحبيه على إسعاد الناس قدر استطاعتهم.

كما حظي أي منشور له بتفاعل كبير وكذلك زوجتة فاطمة حيث كتبا كلمات تحث على التفاؤل والأمل وتجاوز الإساءة.

ونشر العديد من أبناء الإسماعيلية وأصدقاء وأقارب المتوفين عن الحادث، وأثارت قصة وفاة العروسين حالة من الحزن أغرقت المنصات المصرية وسط دعوات لهما بالرحمة داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

فجعة وصدمة …

سبحان من له الدوام لسه فرحهم من كام ساعه فاتت

توفى منذ قليل عمرو عريبة أمين تنظيم حزب حماة وطن وزوجته الدكتورة فاطمة إثر حادث أليم على طريق شرم الشيخ

ربنا يرحمهم يارب ويصبر اهلهم pic.twitter.com/t1NdF9wgP5 — 🇪🇬انجي علي🇪🇬 (@omomar10095411) July 5, 2022

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفت الدكتورة فاطمة ممدوح مدرس مساعد بقسم علوم سياسيه بكلية التجارة و زوجها الاستاذ عمرو عريبه بسبب حادثة في طريق شرم الشيخ، الله يرحمهم كان فرحهم من اسبوع ورايحين يقضو شهر العسل. #ادعولهم pic.twitter.com/qF3HiRbpWL — M๛Hussein (@M_hussein_28) July 5, 2022