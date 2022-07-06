منوعات|مصر

مصر.. الموت يخطف عروسين بعد زفافهما بأيام وتفاعل واسع مع آخر فيديو للزوج (شاهد)

العروسان عمرو عريبة وفاطمة ممدوح (مواقع مصرية)
6/7/2022-|آخر تحديث: 6/7/202201:50 PM (مكة المكرمة)

سادت حالة من الصدمة والحزن مدينة الإسماعيلية شمالي مصر إثر مصرع عروسين أثناء عودتهما من إجازة أسبوع العسل بعد انقلاب سيارتهما على طريق مدينة شرم الشيخ.

وأدى المئات من أهالي الإسماعيلية صلاة الجنازة علي العروسين عمرو عريبة المدير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالمحافظة، والدكتور فاطمة ممدوح المدرس المساعد بكلية التجارة بجامعة قناة السويس.

وقال شهود عيان للحظة وقوع الحادث إن السيارة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة بسبب انفجار إطار السيارة على الطريق خلال قيادته لها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأضاف أن سيارات الإسعاف وصلت بعد مدة من وقوع الحادث على الطريق، ونقلتهما إلى المستشفى متوفين.

ونعت صفحة حزب حماة الوطن بالإسماعيلية أمين التنظيم في منشور جاء فيه ” خبر مفجع ولا راد لقضاء الله ولا أجد من الكلمات أرثيك بها يا عمرو الآن نحتسبكم عند الرؤوف الرحيم”، كما نعت جامعة قناة السويس على صفحتها وفاة الدكتورة فاطمة وزوجها.

وكان العروسان قد احتفلا بزواجهما في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في إحدى القاعات بمدينة الإسماعيلية ثما سافرا إلي مدينة شرم الشيخ لقضاء أسبوع، وتعرضت سيارتهما للانقلاب أثناء عودتهما قرب مدينة أبورديس.

يشار إلى أن آخر مقطع فيديو نشره العريس المتوفى على صفحته لاقى رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناقش فيه ضرورة ملاءمة المحتوى لمتلقيه، وحث فيه زملاءه وأصدقاءه ومحبيه على إسعاد الناس قدر استطاعتهم.

كما حظي أي منشور له بتفاعل كبير وكذلك زوجتة فاطمة حيث كتبا كلمات تحث على التفاؤل والأمل وتجاوز الإساءة.

ونشر العديد من أبناء الإسماعيلية وأصدقاء وأقارب المتوفين عن الحادث، وأثارت قصة وفاة العروسين حالة من الحزن أغرقت المنصات المصرية وسط دعوات لهما بالرحمة داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية