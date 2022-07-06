خالد حازم شومان.. داعية مصري يرثي ابنه من أمام قبره بكلمات مبكية وسط تعاطف واسع (فيديو)

بكلمات تفيض ألمًا وحزنًا، رثى الداعية المصري حازم شومان ابنه الوحيد خالد الذي توفي إثر إصابته بمرض مفاجئ ونادر لم يتعرف عليه الأطباء، وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل.

وعلى قبر ابنه، قال شومان “كلمتي لكل أب فقدَ ولده وهو طفل صغير: لا تنكسر لأن ابنك الآن في الجنة، كنت تتمنى أن تدخل الجنة والآن قطعة من قلبك سبقتك إليها. لا تنكسر عندما تنظر إلى ملابسه وألعابه في البيت لأن ألعابه وملابسه الآن في الفردوس الأعلى شيء مختلف تمامًا. ابنك دخل الجنة من دون شقاء ولا همّ ولا ابتلاء”.

وأضاف “اللهم لك الحمد على ما قدّمت وما أخرت، وعلى ما وهبت وما أخذت، وعلى ما أعطيت وما منعت، وعلى ما عجّلت وما أجّلت، وعلى ما بسطت وما قبضت”.

وتابع “منذ عشرين يومًا فقط كنت أنا وابني نتنزه في المنصورة بالدراجة، وكنت أحاول أن أؤهله للمستقبل وللحياة، وأنا لا أعلم أني سأقف على قبره بعد 20 يومًا. الدنيا قصيرة جدًّا مثل القطار الذي تنزل منه في محطة قهرية اليوم أو غدًا. استعد لأن الموت قد يكون أقرب شيء لك في هذه الدنيا”.

وكانت صفحة حازم شومان الرسمية في فيسبوك قد أعلنت وفاة ابنه في منشور جاء فيه “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا خالد لمحزنون”.

وأضافت “نسأل اللَّه أن يجعل ابنكم خالد فرطكم على الحوض، وشفيعًا لكم يوم العرض عليه، وأن يربط على قلوبكم ويُفرغ عليكم صبرًا. وكما علّمتنا شيخنا، خرج خالد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما أخبرنا النبي صلى اللَّه عليه وسلم”.

وتابعت الصفحة “ذهب خالد إلى أرحم الراحمين. فليطمئن قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة”.

وتصدّر خبر وفاة خالد حازم شومان محرك البحث غوغل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، وشارك المدونون عبارات التعزية والمواساة للداعية في مصابه الجلل، داعين لابنه بالرحمة والمغفرة، وله وللأسرة بالصبر والسلوان.

يشار إلى أن الداعية السلفي حازم شومان من مواليد محافظة الدقهلية (شمالي مصر) عام 1974، وهو خريج كلية الطب بجامعة المنصورة، ويقدّم برامج دينية عبر الإنترنت وقبلها على فضائيات تهتم بالشأن الديني.



خالص العزاء للشيخ حازم شومان في مصابه بموت ابنه الوحيد خالد.

أسأل الله تعالى أن يجعله فرطًا لوالديه في الفردوس الأعلى، وأن يعظم أجرهم ويلهمهم الصبر والسلوان، ويعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. pic.twitter.com/8wy4GZ9jtl — د. محمد الصغير (@drassagheer) July 5, 2022

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض

وفاة #خالد إبن #حازم_شومان بعد صراع مع المرض pic.twitter.com/YuZ5Dz9nx5 — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) July 5, 2022

من كام يوم كنا بندعي ل خالد بن Dr Hazem Shouman

اصيب بمرض اسمه عضال مش له علاج والان خالد في ذمه الله😭

إنا لله وإنا إليه راجعون

وإنا لفراقك يا خالد حازم شومان لمحزونون 😭

دعواتكم ل خالد بالرحمة والمغفرة

ولوالديه بالصبر والسلوان pic.twitter.com/fncvOoddQo — الراضية بقضاء الرحمن فاطمة أحمد💜﴿البديل﴾ (@a_alradyh) July 5, 2022

كلمة الشيخ حازم شومان على قبر ولده الوحيد خالد الذي مات بعد ٢٠ يوم من المرض..

كلمةٌ تبشرك وتسليك في زمن الغربة..

كلمةٌ تظهر لك أثر التوحيد والإيمان على العبد..

كلمةٌ تبين لك أن الفقد الحقيقي هو فقد الدين وفقد معرفة الله وليس فقد الأبناء..

كلمةٌ مليئة بالإيمان بالقضاء والقدر.. pic.twitter.com/PE1KzbvtaQ — د. حمزة -القمحاوي (@hamzahasann) July 5, 2022