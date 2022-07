أسرة توثق لحظة ضرب صاعقة برق لشاحنتها على طريق سريع (فيديو)

وثّقت أسرة لحظة ضرب صاعقة برق لشاحنتها على طريق سريع بولاية فلوريدا الأمريكية قبل أيام.

والتقطت الزوجة -التي كانت تقود سيارة في الخلف- مشهد البرق المخيف وهو يضرب شاحنتهم التي كان يقودها الزوج وفيها ابنتهما.

ونجا الرجل وابنته من الموت لكنهما أصيبا بجروح بينما لم تنجُ الشاحنة واحترقت تمامًا.

وقال الزوج لوسائل إعلام أمريكية “عندما اصطدم البرق بنا شعرنا بطنين طفيف في الشاحنة، كانت ابنتي الكبرى جالسة بجواري فقفزت تجاهي وصرخت”.

