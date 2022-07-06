أسرة توثق لحظة ضرب صاعقة برق لشاحنتها على طريق سريع (فيديو)

وثّقت أسرة لحظة ضرب صاعقة برق لشاحنتها على طريق سريع بولاية فلوريدا الأمريكية قبل أيام.

والتقطت الزوجة -التي كانت تقود سيارة في الخلف- مشهد البرق المخيف وهو يضرب شاحنتهم التي كان يقودها الزوج وفيها ابنتهما.

ونجا الرجل وابنته من الموت لكنهما أصيبا بجروح بينما لم تنجُ الشاحنة واحترقت تمامًا.

وقال الزوج لوسائل إعلام أمريكية “عندما اصطدم البرق بنا شعرنا بطنين طفيف في الشاحنة، كانت ابنتي الكبرى جالسة بجواري فقفزت تجاهي وصرخت”.

I tell my family, just stay home – lightning capital of the world and all. No one listens to me! CRAZY VIDEO: Woman captures lightning strike family’s truck in Tampa https://t.co/OTJDNfZjum — Melissa Fach 🇺🇦 (@SEOAware) July 6, 2022

وتابع “قفزتُ من الشاحنة وعدت إلى زوجتي وأعلمتها أننا بخير. لقد كنا مرتبكين حقًا، وشعرنا جميعًا بصداع سيّئ جدًّا”.

وأردف “كانت هذه دائمًا الشاحنة التي أحلم بها، وقد حصلت عليها مؤخرًا، وكنت قد سددت الدفعة الثالثة من ثمنها للتو، لكنني سعيد أننا ما زلنا على قيد الحياة”.

وختم بالقول “كانت تجربة مخيفة جدًّا. وبعد أن انتهى كل شيء، قال ابني إننا بحاجة إلى التحقق مما إذا كنا قد اكتسبنا قوى خارقة!”.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قد أصدرت تحذيرًا من حالة الطقس في هذه المنطقة في الأول من يوليو/تموز، وحذّرت من حدوث فيضانات مفاجئة.