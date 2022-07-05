“والله 5 أشهر أشتهي لحمة”.. نازحة سورية مسنة تتمنى الموت بعدما اجتمع عليها الفقر والجوع والمرض (فيديو)

“لو الموت يُشترى ومعي مصاري لأشتريه وأقول له روح خدني على قبري”، بهذه الكلمات الموجعة عبّرت النازحة السورية السبعينية وردة الإبراهيم عن معاناتها وظروفها الصعبة في مخيمات النزوح.

تعاني وردة من إصابة بالغة في ساقيها جراء قصف لطائرات النظام، فضلًا عن إصابتها بأمراض متعددة بسبب تقدمها في السن والحياة الصعبة التي تعيشها داخل مخيم المبلط بريف حلب.

"عايشة من قلة الموت".. عندما تعجز الكلمات عن التعبير.. نترك لكم التعليق pic.twitter.com/SfKuWE2nWZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2022

لا تستطيع وردة إلا تناول الخبز فقط بسبب عدم وجود مال لديها، بل وفي بعض الأحيان تحصل على الخبز من الآخرين إذا لم تقدر على توفيره.

تقول وردة “والله العظيم بشتهي عشاء، ما بشوفه بعيني. والله 5 أشهر أشتهي شقفة لحمة، ما لي قدرة أجيبها”.

“والله بيجيني أوقات بريد لحالي الموت”، تقول وردة بعدما باتت لا تقوى على تحمّل الحياة في ظل انعدام المساعدات وسوء الأوضاع.