لفتة إنسانية نبيلة.. شاهد ما فعله هؤلاء الشبان تجاه صديقهم المعاق داخل مسبح (فيديو)

نجح شباب مصريون في رسم بسمة غالية على وجه صديقهم من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما آثروا أن يشاركهم اللعب في المسبح بدلًا من جلوسه ومشاهدتهم عن بعد وهم يمرحون.

وحظي هذا المشهد الإنساني بتفاعل واسع وسط إشادة من رواد مواقع التواصل بموقف الأصدقاء الذين حملوا صديقهم في المسبح وأصرّوا الترويح عنه.

كيف أكون صديقاً جيدًا لذوي الاحتياجات الخاصة؟