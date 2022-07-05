لفتة إنسانية نبيلة.. شاهد ما فعله هؤلاء الشبان تجاه صديقهم المعاق داخل مسبح (فيديو)
5/7/2022-|آخر تحديث: 5/7/202201:36 PM (مكة المكرمة)
نجح شباب مصريون في رسم بسمة غالية على وجه صديقهم من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما آثروا أن يشاركهم اللعب في المسبح بدلًا من جلوسه ومشاهدتهم عن بعد وهم يمرحون.
وحظي هذا المشهد الإنساني بتفاعل واسع وسط إشادة من رواد مواقع التواصل بموقف الأصدقاء الذين حملوا صديقهم في المسبح وأصرّوا الترويح عنه.
كيف أكون صديقاً جيدًا لذوي الاحتياجات الخاصة؟
- عندما يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بأنهم غير مرئيين، فإن الاستماع إليهم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، إذ من المحتمل أن يكون لصديقك رغبات واحتياجات مختلفة في أوقات مختلفة.
- التصرفات الصغيرة اللطيفة تشعر صديقك أنك تضعه دائمًا واحتياجاته في الاعتبار، ولكن علينا أن نسألهم قبل أن نفعل شيئًا والتأكيد على أننا موجودون للمساعدة.
- عند التخطيط للأنشطة، يفضل أن تضع في اعتبارك احتياجات وتفضيلات أصدقائك قبل أن تضع خططك وليس بعدها، ولا تفترض أبدًا ما يستطيع صديقك فعله أو لا يستطيع وكن منتبهًا لمشاعره دائمًا.
- مراعاة المزاح الصحي، فالأصدقاء يمزحون مع بعضهم البعض طوال الوقت، ولذلك فعلينا الانتباه.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية