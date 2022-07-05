“الأخ الحنيّن رزق”.. مشهد عفوي في أحد شوارع مصر يغزو المنصات (فيديو)

حظي مقطع فيديو عفوي في أحد الشوارع المصرية بإعجاب المدونين، حيث أشفق أخ على أخته الصغيرة من المشي في الشارع، فحملها وسار بها بين السيارات وعبر بها الطريق.

فبعدما لعب معها قليلًا قام بحملها فاحتضنته وكأنها تشعر بأمان تام معه، في مشهد أثار إعجاب المدونين الذين أشادوا بموقف الفتى وعبّروا عما قام به بعبارة شهيرة في مصر وهي “الأخ الحنيّن رزق”.

وفي صورة متداولة وعفوية أيضًا، ولكن في الجزائر هذه المرة، خلع أخ قميصه ووضعه على رأس شقيقه الصغير كي يحميه من الحر، مما أثار إعجاب وتعاطف المدونين.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطفل الجزائري الذي خلع قميصه يدعى صاولي حذيفة، وأنه خلع قميصه ليحمي شقيقه عبد الرحمن من حرارة الشمس.

ويعيش الشقيقان في ولاية ورقلة بجنوب البلاد، ويسود تلك المنطقة مناخ صحراوي جاف، ودرجات حرارة ترتفع صيفًا فيتجاوز متوسطها 41 درجة.