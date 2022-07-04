“مفصول الرأس عن الجسد”.. صدمة وغضب عارم بعد العثور على جثة شاب عراقي (صور)

صُدم العراقيون بقضية هزت الرأي العام، بعد الإعلان عن العثور على رأس شاب مفصول عن جسده في محافظة واسط (وسط العراق).

واختفى الشاب لطيف حربي منذ 9 أيام قبل العثور على رأسه مقطوعًا في منطقة زراعية بقضاء الموفقية.

وأفادت شرطة واسط بأنه بعد البحث والتحري في جريمة القتل تم العثور على جسد الشاب المغدور في أرض زراعية على بعد 12 كليومترًا من موقع رأسه المقطوع.

وأعلنت قيادة الشرطة بالمحافظة اعتقال 4 أشخاص قالت إنهم متورطون في جريمة قتل الشاب، لافتة إلى أن حادث القتل جنائي.

وقالت شرطة واسط في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك “بعد ورود معلومات عن وجود جثة تعود لشاب (مفصول الرأس عن الجسد) في قضاء الموفقية، وجّه قائد الشرطة اللواء أحمد صالح الزركاني بتشكيل فريق عمل بمستوى عالٍ من ذوي الكفاءة والمهنية وذوي الخبرة بالإضافة إلى خبراء الأدلة الجنائية”.

وأضاف البيان “فريق العمل توجه إلى مكان الحادث، وجرى جمع المعلومات والتحري وإلقاء القبض على 4 متهمين”.

ولم تكشف شرطة محافظة واسط عن أسباب جريمة القتل أو أسماء الأشخاص المتورطين في الجريمة.

وعبّر عراقيون عن صدمتهم من قضية مقتل الشاب لطيف (27 عامًا) والطريقة التي قُتل بها معلنين تضامنهم مع عائلة الشاب، بينما تعالت دعوات إلى محاسبة الجناة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.