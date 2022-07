تسبب بموجة غبار هائلة.. لحظة سقوط صخور ضخمة على شاحنات في تركيا (فيديو)

تعرض الطريق الساحلي للبحر الأسود في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا إلى انهيار أرضي قوي ما أدى إلى سقوط قطع صخرية ضخمة على الشاحنات المتوقفة على جانب الطريق.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيبت أربع شاحنات بأضرار كبيرة جراء سقوط الصخور، بينما تعرض شخصان آخران لكسور بسيطة وجروح مختلفة.

ورصدت لقطات مصورة لحظة تدحرج القطع الصخرية بسرعة هائلة لتسقط فجأة على الشاحنات المتوقفة ما تسبب في موجة غبار هائلة وحالة من الذعر والقلق بين الموجودين في المكان.

وانتقلت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى مكان الحادث لإزالة الصخور عن الطريق وسحب الشاحنات وإعادة فتحه في أقصر وقت ممكن، ومساعدة الضحايا بنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وقال حاكم أرتفين يلماز دوروك في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الصخور سقطت على 4 شاحنات في المنطقة، بينما ظلت شاحنتان تحت الصخور وتضررت شاحنتان بالقرب من مكان الحادث.

وأضاف “سنفتح الطريق من جانب واحد فقط بينما تتم أعمال الإزالة على الطرف الآخر بأقصى سرعة بعد إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية بالطبع”

وأشار دوروك إلى أن الطريق البري هو الطريق الرئيسي الذي يربط الدولة ببوابة سارب الحدودية موضحا “نتيجة لهذه الصدوع، وقعت أضرار بالغة جاري العمل عليها”.

