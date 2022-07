“إذا كنت تشاهد هذا فأنا ميت”.. عائلة يوتيوبر شهير تنشر فيديو له عقب وفاته (شاهد)

أعلنت أسرة اليوتيوبر الشهير الذي يحمل اسم تكنوبليد (Technoblade) في لعبة “ماين كرافت” عن وفاته عن عمر يناهز 23 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقرأ والده بيان وداع من ابنه، الذي كان يعرف باسم “ألكساندر Alex” فقط، في مقطع فيديو نُشر الخميس على قناته على يوتيوب، والتي تضم 13.2 مليون مشترك، فحظي المقطع بأكثر من 53 مليون مشاهدة خلال 3 أيام.

وفي رسالة حمل عنوانها عبارته الشهيرة (الوداع يا مهووسون) أو (So long Nerds) بدأ تكنوبليد رسالته بالقول “إذا كنت تشاهد هذا، فأنا ميت”، وتابع “إذا كان لدي مئة حياة أخرى، أعتقد أنني سأختار أن أكون تيكنوبليد في كل مرة، لأنها كانت أسعد سنوات حياتي”.

وأضاف “أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى الذي قدمته وأن أكون قد نجحت في إضحاك بعضًا منكم. آمل أن تستمروا جميعًا في عيش حياة طويلة مزدهرة وسعيدة لأنني أحبكم يا رفاق”.

وذكر والده أن “تيكنوبليد” كتب الرسالة على الحاسوب الخاص بوالده قبل 8 ساعات من وفاته، وأضاف “لقد كان أروع ابن يمكن أن يحظى به أي أب على الإطلاق. أفتقد تيكنوبليد كثيرًا. شكراً لكم جميعاً على كل شيء، لقد كنتم تعنون له الكثير”.

وفي بيان من العائلة قالت والدته “لقد تجنب الشهرة الشخصية وعمل بجد للحفاظ على سرية هويته الحقيقية. أطلب منكم الاستمرار في احترام رغبته تلك وهي حماية خصوصيته وخصوصية أسرته”.

Technoblade has passed away after his battle with cancer, his father delivered a final message on his behalf today.

May he rest in peace. pic.twitter.com/z2dL5xzjvB

— Jake Lucky (@JakeSucky) July 1, 2022