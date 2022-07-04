“إذا كنت تشاهد هذا فأنا ميت”.. عائلة يوتيوبر شهير تنشر فيديو له عقب وفاته (شاهد)

أعلنت أسرة اليوتيوبر الشهير الذي يحمل اسم تكنوبليد (Technoblade) في لعبة “ماين كرافت” عن وفاته عن عمر يناهز 23 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقرأ والده بيان وداع من ابنه، الذي كان يعرف باسم “ألكساندر Alex” فقط، في مقطع فيديو نُشر الخميس على قناته على يوتيوب، والتي تضم 13.2 مليون مشترك، فحظي المقطع بأكثر من 53 مليون مشاهدة خلال 3 أيام.

وفي رسالة حمل عنوانها عبارته الشهيرة (الوداع يا مهووسون) أو (So long Nerds) بدأ تكنوبليد رسالته بالقول “إذا كنت تشاهد هذا، فأنا ميت”، وتابع “إذا كان لدي مئة حياة أخرى، أعتقد أنني سأختار أن أكون تيكنوبليد في كل مرة، لأنها كانت أسعد سنوات حياتي”.

وأضاف “أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى الذي قدمته وأن أكون قد نجحت في إضحاك بعضًا منكم. آمل أن تستمروا جميعًا في عيش حياة طويلة مزدهرة وسعيدة لأنني أحبكم يا رفاق”.

وذكر والده أن “تيكنوبليد” كتب الرسالة على الحاسوب الخاص بوالده قبل 8 ساعات من وفاته، وأضاف “لقد كان أروع ابن يمكن أن يحظى به أي أب على الإطلاق. أفتقد تيكنوبليد كثيرًا. شكراً لكم جميعاً على كل شيء، لقد كنتم تعنون له الكثير”.

وفي بيان من العائلة قالت والدته “لقد تجنب الشهرة الشخصية وعمل بجد للحفاظ على سرية هويته الحقيقية. أطلب منكم الاستمرار في احترام رغبته تلك وهي حماية خصوصيته وخصوصية أسرته”.

Technoblade has passed away after his battle with cancer, his father delivered a final message on his behalf today. May he rest in peace. pic.twitter.com/z2dL5xzjvB — Jake Lucky (@JakeSucky) July 1, 2022

وأضافت أنه رغم تشخيص إصابته بالسرطان في المرحلة الرابعة، إلا أن ابنها “لم يشتكي، واستمر في استخدام عقله الاستراتيجي الشهير لمحاولة التغلب على ما يعرف أنه احتمالات شبه مستحيلة. كانت شجاعة ابني في هذا الطريق درسًا ساطعًا للجميع نحن الذين تشرفنا بالسير معه”.

كما شارك العديد من أصدقائه ومحبيه المزيد من التعازي القلبية عبر الإنترنت، وحظي تكنوبليد بالملايين من المتابعين على اليوتيوب لسنوات.

We have been trying to find the words, but all of us here at Minecraft are heartbroken over the loss of Technoblade. He meant so much to our community and brought so much joy. He will be missed dearly. 🐷👑🗡️ — Minecraft (@Minecraft) July 1, 2022

ونشر حساب لعبة “ماين كرافت” الرسمي على تويتر “نحاول العثور على الكلمات، لكننا جميعًا هنا في ماين كرافت حزينون لفقدان تكنوبليد. لقد كان يعني الكثير لمجتمعنا وجلب الكثير من الفرح. سنفتقده فهو غالي علينا”.

وكان قد كشف النجم الشهير عبر الإنترنت في مقطع فيديو لجمع التبرعات نُشر في فبراير/ شباط الماضي أنه خضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ولعملية جراحية لإنقاذ أحد أطرافه بعد إصابته بورم مؤلم في ذراعه اليمنى.

وربح تكنوبليد الكثير من بطولات لعبة “ماين كرافت” ونجح في جمع عدد هائل من المعجبين والمتابعين من خلال التحدث بروح الدعابة عن حياته أثناء اللعب. وقد تسبب مرض الساركوما، وهو ورم خبيث نادر في العظام والأنسجة الرخوة، في وفاته المبكرة.