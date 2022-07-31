انقطاع التيار الكهربائي عن مبان عامة ومعالم في برلين بسبب أزمة الطاقة (فيديو)

انقطع التيار الكهربائي عن مجلس النواب والعديد من المباني العامة ومعالم العاصمة الألمانية برلين بسبب أزمة الطاقة.

وسادت حالة من الظلام ليلة أمس للمرة الأولى بمجلس نواب الولاية في حي وسط برلين.

واستمر انقطاع التيار عن مؤسسات أخرى مثل كاتدرائية برلين أو حديقة لوستغارتن منذ الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان أخرى.

وأعلنت إدارة مجلس الشيوخ أنها مسؤولة عن 200 مبنى لم تعد مضاءة في الليل، ويشمل ذلك ايضًا عمود ساحة النصر، وقاعة المدينة الحمراء وقصر شارلوتنبورغ.

وقالت إنه سيتم تخفيف الإضاءة تدريجيًا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك نحو 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل.

وبلغت تكاليف الكهرباء نحو 40 ألف يورو سنويًا في المؤسسات التي يشرف عليها مجلس الشيوخ، وهو بمثابة الحكومة في ولاية برلين.

والأسبوع الماضي، أراد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يكون مثالًا يُحتذى به عبر إعلانه أن مقر إقامته الرسمية في برلين (قصر بلفيو) لن يُضاء ليلًا إلا في المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس قد دعت قبل أسابيع عدة إلى التعبئة الوطنية من أجل توفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وسط توقعات بخفض الإمدادات الروسية.

وبداية يوليو/تموز الجاري، دعت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوربي إلى “الاستعداد لاختلالات جديدة في إمدادات الغاز، وصولًا إلى قطعها بالكامل من جانب روسيا”.

وأبرز الدول الأوربية المتأهبة لانقطاع إمدادات الغاز الروسي هي ألمانيا، ولا سيّما أن درجة اعتمادها على موسكو في تأمين احتياجاتها من هذا الوقود أعلى بكثير من درجة اعتماد فرنسا على الغاز الروسي.

وفي إطار استعداداته لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الروسي، أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) خطة تقنين تشمل -على سبيل المثال- تحديد درجة التدفئة القصوى المسموح بها في الشتاء بـ20 درجة مئوية، ومنع المكاتب الفردية من تسخين المياه.