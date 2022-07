إيطالي يقتل بائعًا نيجيريًا وسط شارع مزدحم ثم يعتذر (فيديو)

قَتل إيطالي بائعًا متجولًا نيجيريًا، الجمعة، في شارع مزدحم في وضح النهار وسط مدينة تشيفيتانوفا ماركي الإيطالية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن فيليبو كلاوديو جوزيبي فيرلازو (32 عامًا) قتل أليكا أوغورشوكو (39 عامًا) في هجوم “وحشي”.

وأفادت بأن الإيطالي هاجم البائع المتجول وسط لامبالاة المارة الذين اكتفوا بالتقاط فيديوهات سلّموها للشرطة فيما بعد.

وأظهر فيديو نشره موقع إيطالي كيف طارد فيرلازو ضحيته وطرحه أرضًا قبل أن ينقض عليه ويضربه بعكازه على رأسه حتى الموت.

وقالت النسخة الإيطالية من مجلة (رولينغ ستون) إن الجاني انتزع هاتف أوغورشوكو قبل أن يبدأ بضربه، وإنه أخذه معه بعد قتله.

وقال وسائل إعلام إيطالية، إن الجاني باشر بالاعتداء على أوغورشوكو بعد أن غازل الأخير صديقة الرجل قائلًا “يا جميلة، هلّا اشتريت بعض المناديل أو أعطيتني يورو واحدًا”، وهو ما رفض المحققون اعتباره مبررًا للقتل.

وأكدت المصادر المحلّية إلقاء الشرطة القبض على المتهم بتهمة القتل العمد وسرقة محفظة الضحية، وأفادت بأن البائع النيجيري الذي فارق الحياة في جريمة أثارت الفزع في أنحاء البلاد، ترك زوجته وطفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات.

Omicidio razzista di #civitanovamarche . Un tizio italiano ha ucciso un disabile nigeriano. Questo è il video dell'inizio. C'èra chi commentava, c'era chi filmava con il telefonino, ma non c'era chi ha aiutava la vittima. Che è stata uccisa davanti a tutti. pic.twitter.com/2GCt12fMLY

واعتذر فيرلازو الذي ضرب البائع النيجيري حتى الموت، وأعرب عن أسفه في رسالة عبر محاميه لأسرة الضحية.

وذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا) أن محامي الجاني يعتزم طلب خضوع موكله للفحص، بدعوى أنه يعاني من مشاكل نفسية.

والتقى فابريتزو تشارابيكا عمدة مدينة تشيفيتانوفا ماركي بأسرة الضحية، أمس السبت، في موقع الحادث حيث قام أشخاص بوضع الزهور.

وقال في بيان على فيسبوك “أردت أن ألتقي وأعانق زوجة أليكا وابنها والمجتمع النيجيري لإظهار تضامني”.

وتابع عمدة المدينة “لسنا معتادين على التعايش مع الجريمة، ناهيك عن القتل، أصيبت المدينة بالصدمة والحزن لوفاة أليكا”.

وختم بالقول إن “هذه الفظاعة لا تمثل أو تصف واقع مدينتنا، وهذا ما يتجلى حتى من خلال الإدانة الجماعية لما حدث”.

ولقي الحادث ردود فعل محلية غاضبة، إذ خرج العشرات من الجالية النيجيرية بمشاركة زوجة الضحية، في مظاهرات منددة بالجريمة، وحملوا صورًا لأوغورشوكو وطالبوا بتحقيق العدالة له.

ونقلت وسائل إعلامية عن المحامي فرانشيسكو مانتيلا، الذي يتابع قضية أوغورشوكو، استنكاره لعدم تدخل المارّة لإنقاذ حياة الضحية قائلًا “لم يتدخل أحد لمساعدة هذا الشخص، يجب أن نسأل أنفسنا عن هذه اللامبالاة المخزية”.

وندد رئيس منطقة ماركي، السياسي فرانشيسكو أكوارولي، بالحادثة، التي وصفها بأنها “عمل مجنون وغير مسبوق من أعمال العنف التي لا مبرر لها”، وأكد أن ما وقع “غير مقبول بمجتمعنا وغريب تمامًا على ثقافتنا”.

وندد ناشطون ومغردون على مواقع التواصل بالحادثة، وعبروا عن استيائهم الشديد من المارّة الذين اكتفوا بالتصوير ولم يبادروا لمساعدة الضحية، في حين ألقى آخرون باللوم على خطاب السياسيين اليمينيين في إيطاليا الذي وصفوه بالعنصري.

Il fratello Alika è stato ucciso in strada in Italia da un delinquente razzista. È stato filmato. Nessuno lo ha aiutato. Mi vergogno come italiano. #AlikaOgorchukwu pic.twitter.com/Bcg8hFXc78

— Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) July 30, 2022