لحظات مثيرة لتحطم بقايا صاروخ صيني ضخم فوق المحيط الهندي (فيديو)

تحطمت بقايا صاروخ صيني ضخم بعد سقوطه على الأرض، السبت، فوق المحيط الهندي، وفق ما أكد مسؤولو الفضاء من الولايات المتحدة والصين.

وقالت وكالة رحلات الفضاء الصينية إن الحطام الذي يبلغ وزنه 23 طنًا متريًا (25.4 طنًا) اصطدم بالأرض فوق البحر في جنوب غرب الفلبين مع احتراق الغالبية العظمى من الحطام عند عودته، وفقًا لبيان مقتضب انتقده مسؤول أمريكي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

لحظة سقوط #الصاروخ_الصيني فوق المحيط الهندي الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/8XNEt6vQzz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2022

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون “لم تشارك الصين معلومات محددة عن المسار حيث سقط صاروخها (لونغ مارش 5 بي) مرة أخرى على الأرض”.

وأضاف “يجب على جميع الدول المرتادة للفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدمًا، للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر تأثير الحطام المحتملة، خاصة بالنسبة لمركبات الرفع الثقيل مثل (لونغ مارش 5 بي) التي تنطوي على خطر كبير من الخسائر في الأرواح والممتلكات”.

وفي وقت سابق اليوم، نشر مركز الفلك الدولي فيديو من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ.

وكان المركز قد قال إن من المتوقع سقوط الحطام شرقي المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو/تموز.

عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

والأحد الماضي، أُطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية تيانغونغ (قصر السماء) -قيد الإنشاء حاليًا- وعلى متنها مختبر فضاء.

وكان خبراء فضاء قد توقعوا سقوط حطام صاروخ الفضاء الصيني على الأرض نهاية هذا الأسبوع.

كما توقع مركز دراسات العودة من الفضاء التابع لشركة الفضاء الجوي في كاليفورنيا (سي أو آر دي إس) عودة حطام الصاروخ بين فترة ما بعد الظهر وحتى وقت متأخر من مساء السبت.

ووفقًا للخبراء، فإن احتمال إصابة الأشخاص أو المناطق المأهولة بالسكان ضعيف للغاية.

وكانت الصين قد تلقت انتقادات من ناسا لأن الصاروخ لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما ينص على ذلك المعيار الدولي.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، سقطت بقايا صاروخ مستخدم لهذا الغرض في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر المالديف.