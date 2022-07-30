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قوات باكستانية تنفذ عمليات إغاثة وإنقاذ في مناطق اجتاحتها الفيضانات (فيديو)

الأمطار في بلوشستان وكراتشي هي الأكثر غزارة في تاريخ باكستان المسجل (غيتي)
30/7/2022

نفذت قوات باكستانية عمليات إغاثة وإنقاذ في إقليم بلوشستان في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

ويُظهر تسجيل متداول القوات الباكستانية وهي تنقل المساعدات العينية وتلقيها من الطائرات إلى المناطق المنكوبة.

كما يُظهر الفيديو إنقاذ مصابين جراء الفيضانات ونقلهم عبر طائرات خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وضربت الأمطار الموسمية لعدة أيام بلوشستان وكراتشي وهي أكبر مدينة جنوبية من حيث التعداد السكاني، حيث أغرقت الشوارع وسدت الطرقات وأجبرت الملايين على البحث عن أراضٍ جافة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية سردار سارفراز إن الأمطار في بلوشستان وكراتشي هي الأكثر غزارة في تاريخ باكستان المسجل.

وقال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية إن المهندسين العسكريين والجنود يساعدون رجال الإنقاذ في تجفيف المياه من الشوارع المغمورة والوصول إلى الأشخاص العالقين.

وقالت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث إن حصيلة الوفيات من جراء أسابيع من الأمطار والفيضانات وصلت إلى 340 ومن المتوقع أن ترتفع.

ويعزو الخبراء الأمطار غير العادية والفيضانات إلى التغير المناخي، وأشار بعضهم إلى أن البلاد قد تواصل المعاناة إذا لم يتم اتخاذ أي تحرك ملموس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات