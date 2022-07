قوات باكستانية تنفذ عمليات إغاثة وإنقاذ في مناطق اجتاحتها الفيضانات (فيديو)

نفذت قوات باكستانية عمليات إغاثة وإنقاذ في إقليم بلوشستان في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

ويُظهر تسجيل متداول القوات الباكستانية وهي تنقل المساعدات العينية وتلقيها من الطائرات إلى المناطق المنكوبة.

كما يُظهر الفيديو إنقاذ مصابين جراء الفيضانات ونقلهم عبر طائرات خاصة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وضربت الأمطار الموسمية لعدة أيام بلوشستان وكراتشي وهي أكبر مدينة جنوبية من حيث التعداد السكاني، حيث أغرقت الشوارع وسدت الطرقات وأجبرت الملايين على البحث عن أراضٍ جافة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية سردار سارفراز إن الأمطار في بلوشستان وكراتشي هي الأكثر غزارة في تاريخ باكستان المسجل.

وقال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية إن المهندسين العسكريين والجنود يساعدون رجال الإنقاذ في تجفيف المياه من الشوارع المغمورة والوصول إلى الأشخاص العالقين.

On the special instructions of Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, PAF personnel and helicopter fleet are actively engaged in providing humanitarian assistance and disaster relief in floods affected areas of Balochistan. pic.twitter.com/jzvC7lmD3R

— DGPR (AIR FORCE) (@DGPR_PAF) July 30, 2022