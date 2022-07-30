غيّرت اسمها إلى أليف.. امرأة فرنسية تعتنق الإسلام في تركيا (فيديو)

اعتنقت المواطنة الفرنسية جينيفر موش (33 عامًا) الإسلام في ولاية يوزغات وسط تركيا، وغيّرت اسمها إلى أليف.

وأقيمت مراسم تلقين أليف الشهادتين بصالة تابعة لبلدية قضاء بيلكتشيهان في يوزغات، اليوم الجمعة.

وجينيفر أم لطفلين، نطقت الشهادتين في الصالة على الملأ، وقررت تغيير اسمها إلى أليف، وانتقلت للعيش بقضاء أقداغ معدني في يوزغات رفقة أسرة زوجها التركي الذي تطلقت منه في فرنسا.

وقال المواطن التركي إسكندر موش -والد زوج جينيفر السابق- إنهم كانوا يعيشون في فرنسا سابقًا.

وأعرب في تصريحات للصحفيين عقب المراسم عن سعادته حيال اعتناق جينيفر دين الإسلام.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتنق مسن أوكراني الإسلام خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى في مدينة إسكي شهير التركية.

مطلقا على نفسه اسم "قدير" وفي ليلة 27 من #رمضان.. لحظة إسلام المواطن الأوكراني فيكتور باركومينو ( 62 عاما ) وهو على فراش المرض خلال تلقيه العلاج ضد السرطان في مستشفى بمدينة إسكي شهير التركية بحضور مفتي الولاية "بكر غيريك" pic.twitter.com/lTs4lzy9PJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2022

وأواخر العام الماضي، أعلنت فرنسية وابنتها إسلامهما في ولاية أيدين (غربي تركيا) بعد تأثرهما بالمعاملة الطيبة لجيرانهما المسلمين.

ونشرت وكالة الأناضول، في أبريل2021، مقابلة مع امرأة أمريكية اعتنقت الإسلام، وأطلقت على نفسها اسم خديجة لتأثرها الشديد بـ”قيامة أرطغرل”، المسلسل التاريخي التركي.