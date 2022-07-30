الفكرة جاءته في المغرب.. ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر حمار (فيديو)

أنهى السائح الياباني (كوتارو تاكادا) جولة واسعة بين ولايات تركية على ظهر حمار، قطع خلالها آلاف الكيلومترات.

وبدأ تاكاد (30 عامًا) جولته في مايو/أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد.

وبعد شرائه الحمار في ولاية مانيسا، أطلق عليه اسم (سوسوتسوبي)، ثم اتجه به جنوبًا عبر قرى وسط الأناضول ليصل إلى منطقة كبادوكيا السياحية.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية، ذكر السائح الياباني أن فكرة التجوال بالحمار تبلورت في ذهنه قبل 5 سنوات أثناء زيارته إلى المغرب.

وأشار إلى أنه تلقى ردود فعل مختلفة أثناء تجواله قائلًا “كانوا يعتقدون أنني راعٍ أفغاني، وعندما أقول لهم إنني ياباني لا يصدقون”.

بدأ #السائح_الياباني كوتارو تاكادا (30 عاما) جولته في مايو/أيار الماضي من قضاء مرزيفون بولاية أماسيا شمالي #تركيا، وأنهاها في ولاية إزمير غربي البلاد.https://t.co/7lKv5kQ5mn pic.twitter.com/QkRpY2tQeG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 29, 2022

وأوضح أنّه يحب المشي وخاصة برفقة الحمار، واصفًا إياه بأنه “حساس كالبشر”.

وأفاد أنّ الكثير من المواطنين فتحوا له منازلهم أثناء رحلته قائلًا “الكثير من الأتراك ساعدوني. حقيقة إنه شعب مضياف. كل يوم كنت أشرب الشاي والحساء وآكل البطيخ”.

وأوضح تاكادا أنّه تجول في 30 دولة سابقًا، وأنه ينوي استكمال جولته حول العالم في الأيام القادمة بأوربا على ظهر حمار.