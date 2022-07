بايدن يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الدول العربية والإسلامية بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، ودعا إلى العودة إلى قيم العدالة والمساواة والرحمة.

وقال في تغريدة عبر صفحته في تويتر، اليوم السبت “الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتفكر والصوم والصلاة، تقديرًا للتضحيات التاريخية في شهر المحرم”.

وأضاف “وفي الوقت الذي نبدأ فيه السنة الجديدة، دعونا نلتزم مجددًا بقيم العدالة والمساواة والتعاطف”.

Many of our Muslim friends and neighbors mark the Islamic New Year as an occasion to reflect, fast, and pray in honor of the historical sacrifices during the holy month of Muharram.

As we start this new year, let us recommit to the values of justice, equality, and compassion.

— President Biden (@POTUS) July 29, 2022