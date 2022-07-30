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بايدن يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية

الرئيس الأمريكي جو بايدن (الفرنسية)
30/7/2022

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الدول العربية والإسلامية بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، ودعا إلى العودة إلى قيم العدالة والمساواة والرحمة.

وقال في تغريدة عبر صفحته في تويتر، اليوم السبت “الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتفكر والصوم والصلاة، تقديرًا للتضحيات التاريخية في شهر المحرم”.

وأضاف “وفي الوقت الذي نبدأ فيه السنة الجديدة، دعونا نلتزم مجددًا بقيم العدالة والمساواة والتعاطف”.

وسبق لبايدن أن هنأ المسلمين في مناسبات عديدة منها رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.

وقال في تغريدة سابقة عبر تويتر في عيد الأضحى “إلى جميع الأشخاص فى أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم للاحتفال بعيد الأضحى، أتمنى لكم ولأحبائكم عطلة سعيدة مليئة بالاحتفال والرحمة والخدمة، عيد مبارك وحج مبرور”.

واعتمد المسلمون التقويم العربي ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرًا لاعتماده الهجرة النبوية الشريفة بداية له، فقد سُمي التقويم الهجري. وقد أُقِر بعد سنتين ونصف السنة من خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ربيع الأول من عام 16 للهجرة، وكان يوم 1 المحرم من عام 17 للهجرة بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري.

المصدر : الجزيرة مباشر