إنقاذ امرأة حاصرتها الفيضانات بسيارتها في ولاية أريزونا الأمريكية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر آثار فيضانات واسعة النطاق في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وأكد مسؤولون إنقاذ 5 أشخاص على الأقل، بينما جرفت الفيضانات سيارات العديد من السكان.

وأصدرت السلطات فيديو يُظهر إحدى عمليات الإنقاذ، حيث يمكن سماع امرأة وهي تنادي طاقم الإنقاذ لمساعدتها هي وكلبها.

وعند محاولة إنقاذها كانت المرأة تصرخ “أنقذوا كلبي أيضًا. أنقذوا كلبي”، إلا أن رجال الدفاع المدني لم يستطيعوا إنقاذ الكلب.

إنقاذ قائدة سيارة حاصرتها الفيضانات بسيارتها في ويكيس واش بولاية أريزونا الأمريكية pic.twitter.com/kv9DAoeqrI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2022

ونشرت حفيدة المرأة منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت المجتمع على المشاركة في البحث عن حيوانهم الأليف.

وقالت السلطات إن العديد من عمليات الإنقاذ قد اكتملت الخميس والجمعة حيث حوصر السكان بسبب الفيضانات.

وذكرت السلطات أن طواقم الإنقاذ خرجت أمس الجمعة لتنظيف الطرق من القاذورات والحطام.

وقال مسؤولو مدينة أباتشي جانكشن إن معظم الشوارع كانت مفتوحة مساء الجمعة، لكن لا يزال يتم حث السائقين على توخي الحذر.