بترت أطرافها.. سمكة قرش تنهي حياة سائحة نمساوية في الغردقة (فيديو)

فارقت سائحة نمساوية الحياة على شاطئ بمدينة الغردقة المصرية، بعد أن هاجمتها سمكة قرش في عرض البحر، وأفقدتها أحد أطرافها.

وكشفت سفارة النمسا في القاهرة للجزيرة مباشر، أن السائحة توفيت وأنهم على اتصال بذويها وبالسلطات المحلية في النمسا لنقل جثمانها.

وأغلقت السلطات المصرية شاطئ منتجع “سهل حشيش” إلى حين اصطياد سمكة القرش، خوفًا من وقوع ضحايا جدد.

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A shark attacked a tourist in Hurghada.

This happened in the area of ​​the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was pulled ashore and handed over to the doctors, she is now in the hospital. pic.twitter.com/08w4JOrrt6 — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022

وجرى الحادث الجمعة، وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد المصطافين بالمنتجع مياه البحر وقد انتشر فيها اللون الأحمر لحظة الهجوم.

وأوضح أن أحدًا لم يتمكن من النزول إلى البحر لإنقاذ السائحة، إذ تم سحبها بحبل ألقاه لها مصطافون.

ونُقلت السائحة على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذها بسبب الإصابة البالغة.

@nacashredsea قرش يهاجم سائحة بشواطئ الغردقة (سهل حشيش)وفي حالة خطرة للأسفكل اللي في الغردقة يخلي بالهتعديل: توفت السائحة 👌🙏 ♬ الصوت الأصلي – هنا الغردقه

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول صحي مصري أن السائحة (68 عامًا) فقدت ساقًا وذراعًا في هجوم سمكة القرش، وتوفيت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى النيل الخاص في الغردقة.

وقال المسؤول إنها كانت على قيد الحياة بالكاد عندما تم إحضارها، مضيفًا أن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.

وأوضحت الوكالة إغلاق السلطات لشواطئ المنطقة لمدة 3 أيام، وحظر جميع الأنشطة البحرية، بما في ذلك الغوص والغطس وركوب الأمواج والطائرات الورقية، كما حُظرت قوارب الصيد من المياه قبالة الغردقة.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هجمات أسماك القرش كانت نادرة نسبيًّا في المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بمصر في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2020، فقد صبي أوكراني صغير ذراعه ومرشد سياحي مصري رجليه في هجوم سمكة قرش.

وفي عام 2010، تسببت سلسلة من هجمات أسماك القرش في مقتل سائح أوربي وتشويه آخرين قبالة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء.

وتُعد منتجعات البحر الأحمر في مصر -بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ- بعض الوجهات الشاطئية الرئيسية في البلاد التي تحظى بشعبية لدى السياح الأوربيين.

وينجذب الغواصون إلى الانحدار الحاد للشعاب المرجانية في الخارج التي توفر حياة بحرية غنية وملونة، وسعت الحكومة المصرية إلى إحياء قطاع السياحة الحيوي الذي عانى سنوات من عدم الاستقرار، ومؤخرًا، من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.