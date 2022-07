بترت أطرافها.. سمكة قرش تنهي حياة سائحة نمساوية في الغردقة (فيديو)

فارقت سائحة نمساوية الحياة على شاطئ بمدينة الغردقة المصرية، بعد أن هاجمتها سمكة قرش في عرض البحر، وأفقدتها أحد أطرافها.

وكشفت سفارة النمسا في القاهرة للجزيرة مباشر، أن السائحة توفيت وأنهم على اتصال بذويها وبالسلطات المحلية في النمسا لنقل جثمانها.

وأغلقت السلطات المصرية شاطئ منتجع “سهل حشيش” إلى حين اصطياد سمكة القرش، خوفًا من وقوع ضحايا جدد.

