إساءة جديدة.. ناشط هندوسي يهاجم القرآن الكريم خلال مظاهرة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الهند، الجمعة، مقطعًا مصوّرًا لناشط هندوسي يهاجم فيه القرآن الكريم أثناء فعالية نظمها يمينيون هندوس بمدينة كولار بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد احتجاجًا على مقتل خياط هندوسي، الأسبوع الماضي، في ولاية راجستان.

ويظهر الناشط الهندوسي في المقطع المصوّر متحدثًا بلغة غاضبة وعبارات مسيئة للقرآن الكريم، وفق ما ذكره الصحفي الهندي محمد إرشاد.

#Karnataka:"Quran is a criminal book,it orders to k*ll people by stoning& beheading who doesn't believe in it,those who follow quran won't they do what it says,All of them who read #Quran hve becme terr*ri*ts"

Sanghparivar leader at #Kolar during protest against #Udaipur incident pic.twitter.com/3pr3P2Au8H — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) July 1, 2022

ويقول االناشط في المقطع المتداول “القرآن كتاب إجرامي، يأمر المسلمين بالرجم وقطع رأس كل من لا يؤمن به”، ويضيف “هل تعتقدون أن من يتبعون القرآن لا يؤمنون به؟ كل من قرأ القرآن أصبح إرهابيًّا”.

وندد ناشطون بتصريحات الهندوسي الواردة في المقطع، وعدّوها استمرارًا لخطاب الكراهية ضد المسلمين والتحريض عليهم بحماية الشرطة الهندية ورعايتها.

وغرّد الناشط ميراج حسن مستنكرًا “هذه الكذبة التي تشيع أن القرآن يطالب بقتل كل من لا يؤمن به نشرها رموز التيار الهندوسي اليميني (الهندوتفا- Hindutva)، في أواخر القرن التاسع، مثل ساراسواتي وفيفكاناندا، ويمدحهما سياسيو حزب المؤتمر المعارض حتى يومنا هذا، وما يحدث الآن ما هو إلا تراكمات الماضي، ليس أمرًا شاذًا وليد اللحظة”.

This lie about the Quran that it asks to kill everyone who doesnt believe in it was spread by the late 19th century Hindu revivalists such as Saraswati and Vivekananda both of whom Congress eulogizes to this very day.

Today's India is a consequence of this. Not an anomaly. https://t.co/8K0lRvgEyP — Meraj (@_merajhasan) July 2, 2022

ووصل صدى المقطع إلى ناشطين عرب، إذ غرد الكاتب عبد الله العمادي “تتواصل خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند دون أي تحرك حازم من حكومة مودي لإيقافه، الأمر الذي قد يؤدي بالبلاد إلى حرب طائفية قد تحرق الجميع”.