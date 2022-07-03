منوعات|الهند

إساءة جديدة.. ناشط هندوسي يهاجم القرآن الكريم خلال مظاهرة

الناشط هندوسي خلال الفعالية
الناشط الهندوسي خلال الفعالية (مواقع التواصل)
3/7/2022-|آخر تحديث: 3/7/202201:05 AM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الهند، الجمعة، مقطعًا مصوّرًا لناشط هندوسي يهاجم فيه القرآن الكريم أثناء فعالية نظمها يمينيون هندوس بمدينة كولار بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد احتجاجًا على مقتل خياط هندوسي، الأسبوع الماضي، في ولاية راجستان.

ويظهر الناشط الهندوسي في المقطع المصوّر متحدثًا بلغة غاضبة وعبارات مسيئة للقرآن الكريم، وفق ما ذكره الصحفي الهندي محمد إرشاد.

ويقول االناشط في المقطع المتداول “القرآن كتاب إجرامي، يأمر المسلمين بالرجم وقطع رأس كل من لا يؤمن به”، ويضيف “هل تعتقدون أن من يتبعون القرآن لا يؤمنون به؟ كل من قرأ القرآن أصبح إرهابيًّا”.

وندد ناشطون بتصريحات الهندوسي الواردة في المقطع، وعدّوها استمرارًا لخطاب الكراهية ضد المسلمين والتحريض عليهم بحماية الشرطة الهندية ورعايتها.

وغرّد الناشط ميراج حسن مستنكرًا “هذه الكذبة التي تشيع أن القرآن يطالب بقتل كل من لا يؤمن به نشرها رموز التيار الهندوسي اليميني (الهندوتفا- Hindutva)، في أواخر القرن التاسع، مثل ساراسواتي وفيفكاناندا، ويمدحهما سياسيو حزب المؤتمر المعارض حتى يومنا هذا، وما يحدث الآن ما هو إلا تراكمات الماضي، ليس أمرًا شاذًا وليد اللحظة”.

ووصل صدى المقطع إلى ناشطين عرب، إذ غرد الكاتب عبد الله العمادي “تتواصل خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند دون أي تحرك حازم من حكومة مودي لإيقافه، الأمر الذي قد يؤدي بالبلاد إلى حرب طائفية قد تحرق الجميع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند