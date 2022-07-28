قطعت الطرق وأغرقت أحياءً سكنية.. فيضانات جارفة تضرب عُمان والإمارات (فيديو)

تواصل الأمطار الغزيرة الهطل على سلطنة عُمان، في حين شهد عدد من المحافظات سيولًا جارفة قطعت بعض الطرق.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف أن “فرق الهيئة تواصل عملها بمناطق مختلفة نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية وأماكن تجمع المياه.

جريان وادي المغار بولاية #صحم بغزارة.

نرجو الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمواقع المنخفضة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/GNoSu3FPFq — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 27, 2022

وقال الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة “تستمر فرص تكوّن السحب الممطرة الغزيرة أحيانًا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مع فرص جريان الأودية”.

الصورة الجوية تظهر سحب متفاوتة الأرتفاع على سلطنة عمان مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات شمال الباطنة ومسندم. pic.twitter.com/bHhi5y5X47 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 27, 2022

الصورة الجوية توضح استمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحيانًا مع فرص جريان الأودية على محافظة مسندم ونشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ وفرص أمطار متفرقة على سواحل وجبال محافظة ظفار. pic.twitter.com/FfUO9ixc19 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 27, 2022

تستمر فرص تكون السحب الممطرة -الغزيرة أحيانًا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية مع فرص جريان الأودية- على محافظتي مسندم وشمال الباطنة. وتكاثف السحب على محافظات مسقط وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية مع فرص هطول أمطار متفرقة. pic.twitter.com/l0MBauu8Vh — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 27, 2022

وشهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة في شمال البلاد، هطل أمطار غزيرة أحيانا ومتوسطة أحيانا أخرى، متأثرة بالحالة الجوية التي تعم البلاد.

تواصل فرق الإنقاذ بنقاط الانتشار المتقدمة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الباطنة دورها للتوجيه والتوعية بعدم المجازفة بعبور الأودية. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Keuwg6iiBy — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 27, 2022

تنبيه بغزارة الأمطار (1) خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. pic.twitter.com/7dLqhMUX0r — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 25, 2022

وتداول مغردون مقاطع فيديو وصورًا عبر وسم “منخفض السيل الخصب”، أظهرت جريان بعض الأودية وقطع الطرق، نتيجة غزارة الأمطار التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الأحياء السكنية.

🔴 وادي المحموم بقرية الغويصة في ولاية صحم يقطع الطريق العام من تصوير خليفه الشيدي قبل قليل pic.twitter.com/EAQDfPTkqW — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 27, 2022

#تنبيه 🔴 جريان وادي الصرمي و وادي المحموم بغزارة، و ترقب لوصولها إلى المناطق الساحلية بولاية #صحم، يرجى من جميع قاطني المناطق المحاذية لمجاري الأودية المذكورة توخي الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن الأماكن المنخفضة و مجاري الأودية. جعلها الله أمطار خير وبركة. pic.twitter.com/00LRqYxkB7 — صوت صحم للإعلام (@sahammedia) July 27, 2022

وفي الإمارات أظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إماراتية محلية، انهيار طرق ومحالّ تجارية بعدة مدن كان أكثرها تضررا مدينة كلباء بالفُجيرة.





وجرفت الأمطار المستمرة منذ أمس الأربعاء، السيارات وسط تحذيرات رسمية من عبور الوديان ومناطق سريان مياه الأمطار.

وقال ناشطون إماراتيون على مواقع التواصل إن السيل خلف أضرارا مادية، وسط مخاوف من استمرار هطل الأمطار.

وشارك مغردون مقاطع فيديو من شارع المطار بالفُجيرة يُظهر انهيار الطريق وتضرر عدد من السيارات على جانبيه.

وضربت موجة فيضانات عارمة عددا من دول العالم، وأسقطت مئات القتلى والجرحى، كما ألحقت السيول أضرارا بالغة بالمنشآت والطرق والمباني السكنية.

وأفاد العلماء أن التغير المناخي يزيد حدّة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف في بعض المناطق واحتمال ارتفاع حدّة العواصف والأمطار في مناطق أخرى.