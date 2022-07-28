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قطعت الطرق وأغرقت أحياءً سكنية.. فيضانات جارفة تضرب عُمان والإمارات (فيديو)

فرق الإنقاذ بمحافظة مسندم العمانية تتمكن من إنقاذ شخصين علقت مركبتهما بمجرى أحد الأودية (الدفاع المدني العماني - تويتر)
28/7/2022

تواصل الأمطار الغزيرة الهطل على سلطنة عُمان، في حين شهد عدد من المحافظات سيولًا جارفة قطعت بعض الطرق.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف أن “فرق الهيئة تواصل عملها بمناطق مختلفة نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية وأماكن تجمع المياه.

 

وقال الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة “تستمر فرص تكوّن السحب الممطرة الغزيرة أحيانًا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مع فرص جريان الأودية”.

وشهدت ولايات شناص وصحم والرستاق بمحافظة الباطنة في شمال البلاد، هطل أمطار غزيرة أحيانا ومتوسطة أحيانا أخرى، متأثرة بالحالة الجوية التي تعم البلاد.

وتداول مغردون مقاطع فيديو وصورًا عبر وسم “منخفض السيل الخصب”، أظهرت جريان بعض الأودية وقطع الطرق، نتيجة غزارة الأمطار التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الأحياء السكنية.

وفي الإمارات أظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إماراتية محلية، انهيار طرق ومحالّ تجارية بعدة مدن كان أكثرها تضررا مدينة كلباء بالفُجيرة.

وجرفت الأمطار المستمرة منذ أمس الأربعاء، السيارات وسط تحذيرات رسمية من عبور الوديان ومناطق سريان مياه الأمطار.

وقال ناشطون إماراتيون على مواقع التواصل إن السيل خلف أضرارا مادية، وسط مخاوف من استمرار هطل الأمطار.

وشارك مغردون مقاطع فيديو من شارع المطار بالفُجيرة يُظهر انهيار الطريق وتضرر عدد من السيارات على جانبيه.

 

وضربت موجة فيضانات عارمة عددا من دول العالم، وأسقطت مئات القتلى والجرحى، كما ألحقت السيول أضرارا بالغة بالمنشآت والطرق والمباني السكنية.

وأفاد العلماء أن التغير المناخي يزيد حدّة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف في بعض المناطق واحتمال ارتفاع حدّة العواصف والأمطار في مناطق أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند