الفيضانات تحوّل كراتشي الباكستانية إلى بحيرات لصيد السمك (فيديو)

تحوّلت شوارع مدينة كراتشي الباكستانية إلى بحيرات لصيد السمك، بعد أن فاضت السدود الصغيرة على المناطق المنخفضة عقب هطل الأمطار جراء الرياح الموسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو صيد الباكستانيين لأسماك بأحجام مختلفة في الشارع العام باستعمال قطع قماش وأكياس بلاستيكية، وذلك في حين يواصل المارّة والدراجات النارية السير في الشارع.

وغمرت مياه الأمطار مدنًا كثيرة في البلاد، وأعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي، عطلة في مقاطعتي كراتشي وحيدر أباد، خوفًا من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والمنازل.

وعطّلت الأمطار الغزيرة رحلات الطيران والقطارات في مدينة كراتشي الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

كما عطلت الفيضانات المفاجئة إمدادات الكهرباء في بعض الأماكن؛ إذ أغلقت شركة كراتشي للكهرباء نحو 180 وحدة تغذية من أصل 1900.

وضعفت موجة الرياح الموسمية القوية بعد أن فقد 4 أشخاص حياتهم، يوم الأحد، في حوادث متعلقة بالأمطار في أنحاء كراتشي.

ورغم أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول تعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، فإنها تسببت في مقتل 312 شخصا على الأقل منذ يونيو/حزيران، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.