يظهر قبل الولادة.. متى تقلق إذا كان طفلك أعسر؟

يبدأ الأطفال في تفضيل إحدى اليدين حتى قبل الولادة، ويستمر ذلك طيلة فترة الطفولة، وبينما يتأثر هذا الاختيار بالوراثة، يبدو أن عوامل أخرى مثل التأثيرات البيئية والثقافية تؤدي دورًا أيضًا.

وتُقدَّر نسبة الذين يفضلون اليد اليسرى بـ10% فقط، وفي حال عدم وجود عامل الوراثة قد يكون استخدام اليد اليسرى مع أعراض أخرى علامة على وجود مشكلة أكبر تتعلق بالتطور المعرفي.

ويعتقد الباحثون -وفق مجلة (فيري ويل فاميلي) المتخصصة في التربية- أنه مع نمو الدماغ، فإن الاختلافات في نمو الجانبين الأيمن والأيسر، قد تفسر اختيار الطفل لليد التي يشعر براحة أكثر خلال استخدامها.

وأظهرت الأبحاث أن استخدام اليد اليسرى غالبًا ما يرتبط باضطرابات معرفية معينة، مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، دون أن تحدد سبب ذلك.

وتوصل باحثون في جامعة الرور بمدينة بوخوم في ألمانيا إلى أن استخدام إحدى اليدين يحدث أثناء تكوين الحبل الشوكي.

وأضافت الدراسة أنه في وقت مبكر من فترة الحمل، وتحديدًا في الأسبوع 13، يُظهر الجنين تفضيلًا لمص إصبع الإبهام الأيمن أو الأيسر، مشيرة إلى أن نصف المخ الأيمن يتحكم في الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح.

ويظهر الاعتماد على إحدى اليدين في وقت مبكر من العمر لدى بعض الأطفال، بينما يظل ذلك غير واضح لدى حالات أخرى لفترة طويلة.

ويُنصح بأن ينتبه الأبوان إلى اليد التي يستخدمها طفلهما، ولكن لا ينبغي الحديث عن الأمر أمامه “حتى لا تؤثر على سلوكه”، بحسب المعالجة النفسية يوانا باربرا ساتلر، التي أسست أول مركز استشاري في ألمانيا للأشخاص العُسر في عام 1985.

وتقول ساتلر، إن استخدام الطفل ليد معينة في حمل قلم رصاص أو ملعقة على سبيل المثال، ليس بالضرورة دليلًا على شيء معين، وذلك لأن “الأطفال غالبًا ما يتكيفون من دون وعي مع بيئتهم اليمنى”.

وأفادت بأن بعض الصغار ممن يعتمدون على يدهم اليسرى، يدربون أنفسهم على استخدام اليد اليمنى دون أن يدركوا.

ونصحت المُعالجة الآباء بالانتباه بقدر أكبر لأفعال أبنائهم التي تحدث بصورة تلقائية، وأعطت مثالًا بوضع الملعقة عند منتصف الطبق لا على يمينه، لمراقبتهم.

وفي حال لم تتمكن من تحديد ما إذا كان ابنك يعتمد على يده اليمنى أو اليسرى، توصي ساتلر بأن يخضع الطفل لاختبار فني لتحديد ذلك قبل أن يبدأ الطفل الذهاب إلى المدرسة.

وأفاد علماء بجامعة كاسل في ألمانيا بأن من يعتمدون على يدهم اليسرى يتميزون في رياضات التنس والمبارزة والملاكمة، ويفترضون أن معظم الرياضيين أقل اعتيادًا -من الناحية الحركية- على اللعب أمام خصم أعسر.