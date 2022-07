من جديد.. صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويهدد العالم

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تتابع عن كثب بقايا صاروخ من طراز (لونج مارش 5بي) أطلقته بيجين في مطلع الأسبوع الحالي، لكن احتمالات أن يتسبب الحطام في أضرار ضعيفة جدًا.

وواجهت الصين العام الماضي اتهامات، خاصة من وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، بالتكتم بعد أن التزمت الصمت بشأن المسار المتوقع لحطام صاروخ من طراز (لونج مارش 5بي) والموعد المحتمل لعودة دخوله المجال الجوي.

وأطلقت الصين يوم الأحد الصاروخ الذي يزن 23 طنًا ويعد أقوى صواريخها، وذلك للمرة الثالثة منذ رحلته الأولى في عام 2020 لإيصال وحدة إلى المدار في إطار بناء محطة فضاء صينية.

ويضع وضع الصاروخ الحالي الصين مجددًا تحت المراقبة من قبل متتبعي الحطام الفضائي بعد حالات سقوط مماثلة غير خاضعة للرقابة في عامي 2020 و2021.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الصين تعرف متى وأين يمكن أن يهبط حطام الصاروخ؟ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان في إفادة إعلامية دورية إن هذا النوع من الصواريخ له تصميم فني خاص، وستتدمر معظم مكوناته في أثناء عودة دخولها المجال الجوي.

وقال تشاو إن احتمال إلحاق الحطام أضرارًا بحركة الملاحة الجوية وبالأرض ضئيل جدًا.

وقال جوناثان ماكدويل، المتتبع المتمرس لهذه الأحداث في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إن البيانات المدارية للقيادة الفضائية الأمريكية تُظهر الجزء التي يبلغ وزنه 21 طنًا يطفو من تلقاء نفسه في مدار الأرض.

ولفت ماكدويل لوكالة رويترز إلى أن الأمريكيين “يقومون بعمل أفضل إلى حد ما في التخلص من الأجزاء الصاروخية، لكن أداء الصين أسوأ بشكل عام”.

وأوضح “لسوء الحظ، لا يمكننا توقع متى أو أين؟.. لا ينبغي ترك مثل هذه المرحلة الصاروخية الكبيرة في المدار لإعادة الدخول دون ضوابط، الخطر على الجمهور ليس كبيرًا، لكنه أكبر مما أشعر بالراحة تجاهه”.

Unfortunately, it is probable that the 21-tonne core stage will be left in low orbit to make an uncontrolled reentry at an unpredictable location.

