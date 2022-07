انهيارات أرضية في الفلبين جراء زلزال عنيف (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، بالقرب من دولوريس في الفلبين، مما تسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية التحتية.

وأعلن وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الأربعاء، أن زلزالًا قويًا في شمالي البلاد أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين.

وقال مسؤول محلي في مقاطعة أبرا “ما زلنا نواجه توابع للزلزال، تلقينا تقارير عن أضرار بمنازل، لكن لا توجد إصابات بشرية حتى الآن”.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان، إنه ينسق مع نظرائه الإقليميين في المناطق المتضررة.

وأوضح المجلس أن التقييم للأضرار مستمر، مؤكدًا تعرّض بعض المناطق لأضرار في المباني العامة والخاصة، وأشار إلى انقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت عن مناطق كورديليراس الجبلية شمالي البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ألحق أضرارًا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمالي البلاد.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للإقليم صورًا تُظهر مباني لحقت بها أضرار شديدة.

LOOK | The magnitude 7.3 quake damaged old structures in Vigan, Ilocos Sur, with several cars crushed and buried under rubble. (Contributed photos) pic.twitter.com/HNCIPvRfWs

— Philippine News Agency (@pnagovph) July 27, 2022