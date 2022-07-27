انهيارات أرضية في الفلبين جراء زلزال عنيف (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، بالقرب من دولوريس في الفلبين، مما تسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية التحتية.





وأعلن وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الأربعاء، أن زلزالًا قويًا في شمالي البلاد أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين.

وقال مسؤول محلي في مقاطعة أبرا “ما زلنا نواجه توابع للزلزال، تلقينا تقارير عن أضرار بمنازل، لكن لا توجد إصابات بشرية حتى الآن”.

Si DSWD Se. Tulfo ay nakarating na sa Abra para suriin ang tindi ng pinsala ng magnitude 7.3 na lindol na tumama sa Hilagang Luzon kaninang umaga. Maagap at Mapagkalingang Serbisyo! ❤️#BawatBuhayMahalagaSaDSWD#LindolPH#EarthquakePH pic.twitter.com/EZk5YQAEUs — @dswdserves (@dswdserves) July 27, 2022

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان، إنه ينسق مع نظرائه الإقليميين في المناطق المتضررة.

وأوضح المجلس أن التقييم للأضرار مستمر، مؤكدًا تعرّض بعض المناطق لأضرار في المباني العامة والخاصة، وأشار إلى انقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت عن مناطق كورديليراس الجبلية شمالي البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ألحق أضرارًا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمالي البلاد.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للإقليم صورًا تُظهر مباني لحقت بها أضرار شديدة.