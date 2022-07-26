لحظات مرعبة.. حوت عملاق ينقض على قارب صيد قرب السواحل الأمريكية (فيديو)

عاش ركاب قارب صيد لحظات مرعبة بعد أن هاجم حوت أحدب عملاق قاربهم، قبالة سواحل بليموث في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الأحد الماضي.

ورصدت لقطات مصورة الحوت وهو يتجه نحو القارب ويضربه بقوة عدة مرات، حيث اهتز القارب إلى الأمام والخلف واختل توازنه في الماء، وسط حالة من الهلع عاشها من كانوا على متنه.

وأظهر المقطع المصور حجم الحوت العملاق بعد أن ابتعد عن القارب. وقررت شرطة ماساتشوستس البيئية فتح تحقيق في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ركاب قارب الصيد بخير ولم يصب أيا منهم بأذى، إلا أن القارب أُصيب بأضرار طفيفة.

CLOSE CALL: A whale struck a fishing boat off the coast of Plymouth, Massachusetts, with the whale breaching and then landing on the vessel. Fortunately, no one was hurt. Whales have frequently been spotted in the area over the past week. https://t.co/Kb0EM7fMYZ pic.twitter.com/qDT8ic8Kiy — ABC News (@ABC) July 25, 2022

وتوصي السلطات البيئية القائمين على القوارب بضرورة البقاء على بعد 300 قدم على الأقل من الحيتان لتقليل التفاعلات المحتملة كلما أمكن ذلك، ولا سيما في المناطق التي ظهرت بها الحيتان من قبل.

وأدى إطعام الحيتان وتغذيتها في المنطقة إلى جذب السكان والسياح إلى الساحل أملا في إلقاء نظرة على هذه الحيوانات البحرية، وفق تقارير إعلامية عدة.

وكانت معظم الحيتان التي تم رصدها من الحيتان الحدباء التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 55 قدما ووزنها 40 طنًّا، وفقًا لمنظمة (ويل آند دولفين كونفرزيشين).

وأكدت المنطمة المعنية بحماية الحيتان البحرية والدلافين أن القوارب يجب أن تمنح الحيتان منطقة عازلة وآمنة لتجنب وقوع أي حوادث مماثلة.

ويعد الحوت الأحدب من الثدييات التي تعيش في كل المحيطات بالعالم، ويمكنه أن يهاجر منفردًا أو في مجموعات ويقطع مسافات طويلة من مناطق التغذية الصيفية قرب القطبين إلى مياه التكاثر الشتوية الأكثر دفئًا بالقرب من خط الاستواء.

ويتراوح طول الحوت الأحدب بين 48 و62.5 قدمًا، ويصل وزنه غالبًا إلى 40 طنًّا، ويشتهر بزعانف صدرية عملاقة يمكن أن يصل طولها إلى 16 قدمًا.