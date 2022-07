لحظات مرعبة.. حوت عملاق ينقض على قارب صيد قرب السواحل الأمريكية (فيديو)

عاش ركاب قارب صيد لحظات مرعبة بعد أن هاجم حوت أحدب عملاق قاربهم، قبالة سواحل بليموث في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الأحد الماضي.

ورصدت لقطات مصورة الحوت وهو يتجه نحو القارب ويضربه بقوة عدة مرات، حيث اهتز القارب إلى الأمام والخلف واختل توازنه في الماء، وسط حالة من الهلع عاشها من كانوا على متنه.

وأظهر المقطع المصور حجم الحوت العملاق بعد أن ابتعد عن القارب. وقررت شرطة ماساتشوستس البيئية فتح تحقيق في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ركاب قارب الصيد بخير ولم يصب أيا منهم بأذى، إلا أن القارب أُصيب بأضرار طفيفة.

CLOSE CALL: A whale struck a fishing boat off the coast of Plymouth, Massachusetts, with the whale breaching and then landing on the vessel. Fortunately, no one was hurt.

Whales have frequently been spotted in the area over the past week. https://t.co/Kb0EM7fMYZ pic.twitter.com/qDT8ic8Kiy

— ABC News (@ABC) July 25, 2022