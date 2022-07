لص يعيد ساعة بعد دقائق من سرقتها ويعتذر لصاحبها.. هذا هو السبب (فيديو)

أظهرت كاميرا مراقبة لصًا يقوم بسرقة ساعة من سائح سويسري كان جالسًا في مقهى بإيطاليا، لكنه قرر بعد دقائق إعادتها إلى صاحبها واعتذر له.

ورصد مقطع مصور السائح وهو يجلس في مقهى بساحة (بيازا يونيتا) الصاخبة في مدينة نابولي قبل منتصف ليل 17 يوليو/تموز الجاري، حيث اقترب منه سارق تحت تهديد السلاح وطلب منه تسليم ساعته.

وغادر اللص المقهى بسرعة إلا أنه عاد إلى السائح بعد دقائق قليلة لإعادة الساعة إلى صاحبها، مقدمًا اعتذارًا لطيفًا بعدما اكتشف أنها “رخيصة الثمن وليست أصلية”.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022