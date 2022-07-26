لص يعيد ساعة بعد دقائق من سرقتها ويعتذر لصاحبها.. هذا هو السبب (فيديو)

أظهرت كاميرا مراقبة لصًا يقوم بسرقة ساعة من سائح سويسري كان جالسًا في مقهى بإيطاليا، لكنه قرر بعد دقائق إعادتها إلى صاحبها واعتذر له.

ورصد مقطع مصور السائح وهو يجلس في مقهى بساحة (بيازا يونيتا) الصاخبة في مدينة نابولي قبل منتصف ليل 17 يوليو/تموز الجاري، حيث اقترب منه سارق تحت تهديد السلاح وطلب منه تسليم ساعته.

وغادر اللص المقهى بسرعة إلا أنه عاد إلى السائح بعد دقائق قليلة لإعادة الساعة إلى صاحبها، مقدمًا اعتذارًا لطيفًا بعدما اكتشف أنها “رخيصة الثمن وليست أصلية”.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022

وأوضح مالك المقهى أنطونيو فيسكونتي أن اللص الجريء أعاد الساعة لأنها لم تكن تستحق الجهد المبذول كونها لم تكن من صنع “ريتشارد ميل في سويسرا” وهي أحد أفخم الساعات الرجالية.

وقال في تصريحات صحفية “أعاد اللص الساعة قائلًا آسف.. آسف، في محاولة منه لمنعنا من إبلاغ السلطات عن السرقة”، وفق شبكة (سي إن إن).

بدوره، أكد فرانشيسكو إميليو بوريلي عضو مجلس منطقة كامبانيا التي شهدت الحادث، أن اللص المحتمل اعتقد أن سعر ساعة الرجل يساوي 307 آلاف دولار.

وأشار بوريلي إلى أن ساحة (بيازا يونيتا) تعاني منذ فترة طويلة من جرائم السرقة وأصبحت مؤخرًا مكانًا يوقف فيه الناس بشكل غير قانوني بعد حلول الظلام، وفق المصدر ذاته.

Um turista que estava com um amigo em um restaurante na Piazza Trieste e Trento, em Nápoles, na Itália, foi abordado por um jovem que apontou uma arma para a sua cabeça, pegou seu relógio e saiu andando.

7 minutos depois, outro jovem voltou, pediu desculpas e devolveu o relógio. pic.twitter.com/dSTyzJbp7A — Ricardo Amorim (@Ricamconsult) July 24, 2022

وتابع “لقد أبلغت عن المشكلات التي تشهدها تلك الساحة لكن لا توجد مراقبة، إنها واحدة من أقل المناطق أمانًا في المدينة، ويجب أن تكون أكثر أمانًا للسكان وحتى السياح الموجودين بها”.

وأوضح بوريلي أن اللصوص يسرقون الساعات لإعادة بيعها على الفور، لكن في هذا الحادث اللص أدرك أنه لم يحقق النتيجة المرجوة.

وأضاف “إذا كانوا على علم بالقانون لأرسلوا طفلًا آخر لإعادة الساعة، لأنهم يعرفون أن المكان به كاميرات مراقبة وأمام القانون، فإن إعادة الساعة إلى صاحبها تعني عقوبة أخف بكثير، لكنهم ارتكبوا السرقة”.

واعتبر بوريلي أن الحادث بعد تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي هو “أسوأ دعاية” لمدينة نابولي.