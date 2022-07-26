اصطدام مروع بين شاحنة وعدة سيارات على طريق سريع في لبنان (فيديو)

شهد أوتوستراد (طريق) المتن السريع في العاصمة اللبنانية بيروت حادثًا مروعًا بعدما اصطدمت شاحنة بعدد من المركبات على الطريق، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم السائق.

وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل تصاعد ألسنة النيران من الشاحنة وتضرر عشرات السيارات جراء الحادث.

ووفقًا للمديرية العامة للدفاع المدني، فقد تعطلت فرامل حافلة نقل بضائع على طريق المتن السريع، مما أدى إلى اصطدامها بسيارات عديدة وانقلابها.

ثلاثة جرحى جراء انقلاب شاحنة على اوتوستراد المتن السريع. pic.twitter.com/AdMpjOct2j — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) July 25, 2022

وناشد النائب إلياس حنكش وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عبر تويتر، الاثنين، بالإيعاز للمستشفيات القريبة من الطريق استقبال جرحى حادث الشاحنة.

مناشد وزير الصحة @firassabiad الإيعاز لمستشفيات القريبة من المتن السريع استقبال جرحى حادث الشاحنة فوراً

الله يفشي المصابين 🙏 pic.twitter.com/Bas4KL5X7S — Elias Hankach (@EliasHankach) July 25, 2022

كما وجّه زياد عقل مؤسس جمعية اليازا (غير حكومية تهتم بالسلامة المرورية) نداءً عبر تويتر إلى وزير الداخلية والبلديات بعد حادث المتن السريع، وإلى وزير الأشغال العامة والنقل لصيانة فواصل الجسور.

نداء من اليازا الى وزير الداخلية والبلديات بعد حادث المتن السريع والى وزير الاشغال العامة والنقل لصيانة فواصل الجسور . ٢٥ تموز ٢٠٢٢ @yasalebanon pic.twitter.com/cVxd35du20 — Ziad Mikhael Akl زياد مخايل عقل (@ziadakl) July 25, 2022

وكان مؤسس غرفة التحكم المروري في لبنان ميشال مطران قد حذّر من زيادة عدد الصدامات المرورية، واصفًا إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا.

وكتب مطران عبر حسابه الخاص على تويتر “غرفة التحكم المروري تتحوّل إلى ورقة نعي، ووفاة 5 أشخاص يوميًا في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعني أننا نخسر 30 شخصًا لكل 100 ألف نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية”.

غرفة التحكم المروري @tmclebanon تتحوّل إلى "ورقة نعوة".

وفاة ٥ أشخاص يوميا في بلد عدد سكانه ٦ ملايين نسمة يعني أننا نخسر ٣٠ شخص لكل ١٠٠ ألف نسمة، مما يعني أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الصدامات المرورية. pic.twitter.com/JsB1yfhA4g — Michel Moutran (@MichelMoutran) July 10, 2022

ويشير مراقبون إلى أن حوادث السير في لبنان تأثرت بالأزمة الاقتصادية نتيجة انعدام الإنارة على الطرق في الشوارع الرئيسية، فضلًا عن أن قانون السير لم يطرأ عليه أي تحديث منذ عشرات السنين والعقوبات المالية ضعيفة جدًا وغير رادعة.

"محتوى حساس" "sensitive content” حادث سير مروع على اوتوستراد #المتن_السريع بين شاحنة و14 سيارة ومناشدة لوزير الصحة للإيعاز للمستشفيات لقبول الجرحى والمصابين.. #لبنان pic.twitter.com/rpEnfDOnVT — Bila Rakaba (@BilaRakaba) July 25, 2022

≡≡≡≡(🇱🇧 *صّور* 🇱🇧 )≡≡≡≡ *📸 بالفيديو :حادث سير مروّع على أوتوستراد المتن السريع* pic.twitter.com/qy5fHHmyRh — Łeader_Aboudi (@abedzoozn2812) July 25, 2022