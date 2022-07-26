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اصطدام مروع بين شاحنة وعدة سيارات على طريق سريع في لبنان (فيديو)

حادث مروع على أوتوستراد المتن السريع في بيروت
26/7/2022-|آخر تحديث: 26/7/202211:14 PM (مكة المكرمة)

شهد أوتوستراد (طريق) المتن السريع في العاصمة اللبنانية بيروت حادثًا مروعًا بعدما اصطدمت شاحنة بعدد من المركبات على الطريق، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم السائق.

وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل تصاعد ألسنة النيران من الشاحنة وتضرر عشرات السيارات جراء الحادث.

ووفقًا للمديرية العامة للدفاع المدني، فقد تعطلت فرامل حافلة نقل بضائع على طريق المتن السريع، مما أدى إلى اصطدامها بسيارات عديدة وانقلابها.

وناشد النائب إلياس حنكش وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عبر تويتر، الاثنين، بالإيعاز للمستشفيات القريبة من الطريق استقبال جرحى حادث الشاحنة.

كما وجّه زياد عقل مؤسس جمعية اليازا (غير حكومية تهتم بالسلامة المرورية) نداءً عبر تويتر إلى وزير الداخلية والبلديات بعد حادث المتن السريع، وإلى وزير الأشغال العامة والنقل لصيانة فواصل الجسور.

وكان مؤسس غرفة التحكم المروري في لبنان ميشال مطران قد حذّر من زيادة عدد الصدامات المرورية، واصفًا إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا.

وكتب مطران عبر حسابه الخاص على تويتر “غرفة التحكم المروري تتحوّل إلى ورقة نعي، ووفاة 5 أشخاص يوميًا في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعني أننا نخسر 30 شخصًا لكل 100 ألف نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية”.

ويشير مراقبون إلى أن حوادث السير في لبنان تأثرت بالأزمة الاقتصادية نتيجة انعدام الإنارة على الطرق في الشوارع الرئيسية، فضلًا عن أن قانون السير لم يطرأ عليه أي تحديث منذ عشرات السنين والعقوبات المالية ضعيفة جدًا وغير رادعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي