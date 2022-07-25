سويدية تتحسر على حال الشعب المصري: كيف تعيشون في ظل هذا الغلاء؟ (فيديو)

تحسرت مدونة سويدية تعيش في مصر على حال الشعب المصري في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية، وذلك في مقاطع مصورة تتحدث خلالها باللهجة المصرية العامية حصدت تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المدونة السويدية داريا خلال مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت متابعيها “كيف يعيشون في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟” وأخذت تشكو لجمهورها عبر منصة (تيك توك) من تدني القيمة الشرائية للعملة المصرية.

"عايشين إزاي؟".. مقطع فيديو لمدونة سويدية تشتكي فيه من غلاء المعيشة في #مصر يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/OiX7CeeDJg — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 23, 2022

وقالت بالعربية “الحاجات في مصر غالية جدا، سواء كان الأكل أو البنزين، رغم أن راتبي أعلى من أي مصري حتى إن كان خريج جامعة ولديه شهادات”.

وأوضحت داريا خلال حديثها أنها تعيش في مصر منذ 23 عاما في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ويعرف هذا الحي بعدد من المناطق الشعبية.

ووفقا للفتاة السويدية، فهي تحصل على راتب شهري أفضل من أي مصري “فقط لكونها أجنبية”.

وأضافت “ممكن أخرج مع أصحابي وأصرف 1000 جنيه لأن الـ1000 جنيه بقت زي الـ100 جنيه”، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يعيش المصريون في ظل هذا الغلاء مشيرة إلى أن “الفلوس مش مكفية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع مؤكدين على أن الأحوال في البلاد تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لاسيما مع ارتفاع الأسعار.

وكتب حساب لشخص يدعي خالد “لو عرفت إن في ناس في مصر بتعيش بـ 500 أو 1000 جنيه في الشهر هتموت”.

في حين أكد حساب لشخص يدعي هشام عمر على سؤال المدونة السويدية “ال 1000 جنيه زى (مثل) 100 جنبه أنتم إزاى بتكملوا لآخر الشهر؟ دة سؤال فتاة سويدية عايشة فى مصر”.

فتاة سويدية تعيش في مصر : انتوا عايشين ازاي بتاكلوا ايه ؟ الالف جنيه بقت زي ال١٠٠ جنيه بتطير في ثواني انت لو قعدت في بيتك ومارحتش اي حتة برضه مش حتقدر تعيش

انتوا ازاي عايشين في مصر ؟#ارحل_يا_سيسي — Magdy Kamel (@magdymohamed_) July 23, 2022

ويذكر أن داريا تشارك متابعيها على منصة تيك توك العديد من المقاطع المصورة التي تتحدث خلالها عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهها كأجنبية تعيش في مصر.