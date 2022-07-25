اقتصاد

سويدية تتحسر على حال الشعب المصري: كيف تعيشون في ظل هذا الغلاء؟ (فيديو)

داريا فتاة سويدية تعيش في مصر
داريا فتاة سويدية تعيش في مصر (الجزيرة مباشر)
25/7/2022

تحسرت مدونة سويدية تعيش في مصر على حال الشعب المصري في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية، وذلك في مقاطع مصورة تتحدث خلالها باللهجة المصرية العامية حصدت تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المدونة السويدية داريا خلال مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألت متابعيها “كيف يعيشون في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟” وأخذت تشكو لجمهورها عبر منصة (تيك توك) من تدني القيمة الشرائية للعملة المصرية.

وقالت بالعربية “الحاجات في مصر غالية جدا، سواء كان الأكل أو البنزين، رغم أن راتبي أعلى من أي مصري حتى إن كان خريج جامعة ولديه شهادات”.

وأوضحت داريا خلال حديثها أنها تعيش في مصر منذ 23 عاما في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ويعرف هذا الحي بعدد من المناطق الشعبية.

ووفقا للفتاة السويدية، فهي تحصل على راتب شهري أفضل من أي مصري  “فقط لكونها أجنبية”.

وأضافت “ممكن أخرج مع أصحابي وأصرف 1000 جنيه لأن الـ1000 جنيه بقت زي الـ100 جنيه”، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يعيش المصريون في ظل هذا الغلاء مشيرة إلى أن “الفلوس مش مكفية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع مؤكدين على أن الأحوال في البلاد تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لاسيما مع ارتفاع الأسعار.

وكتب حساب لشخص يدعي خالد “لو عرفت إن في ناس في مصر بتعيش بـ 500 أو 1000 جنيه في الشهر هتموت”.

في حين أكد حساب لشخص يدعي هشام عمر على سؤال المدونة السويدية “ال 1000 جنيه زى (مثل) 100 جنبه أنتم إزاى بتكملوا لآخر الشهر؟ دة سؤال فتاة سويدية عايشة فى مصر”.

ويذكر أن داريا تشارك متابعيها على منصة تيك توك العديد من المقاطع المصورة التي تتحدث خلالها عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهها كأجنبية تعيش في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي