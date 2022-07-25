زاره 6.5 ملايين.. أردوغان: نحمد الله أن رزقنا إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعادة فتح مسجد “آيا صوفيا” للعبادة، مضيفاً: “نحمد الله أن رزقنا إعادته إلى أصله”.

جاء ذلك في رسالة نشرها، أمس الأحد، عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعادة فتح “آيا صوفيا” للعبادة.

ووصف أردوغان “آيا صوفيا” بأنه رمز فتح إسطنبول، وأمانة السلطان محمد الفاتح ووصيته.

وتابع: “أهنئ مرة أخرى بإحياء آيا صوفيا من جديد”.

86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. pic.twitter.com/el996gVwOl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2022

وشهد مسجد “آيا صوفيا”، الأحد، إقبالاً كبيراً من قبل الزوار المحليين والأجانب، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لإعادة فتحه للعبادة، وشهدت بوابة الدخول إليه طوابير طويلة للزوار الراغبين في زيارة المعْلم التاريخي.

أكثر من 6.5 ملايين زائر

من جانبه قال أحمد أقتورك أوغلو، نائب مفتي ولاية إسطنبول، إن مسجد آيا صوفيا استضاف أكثر من 6.5 ملايين زائر في العام الثاني من افتتاحه.

ويقع “آيا صوفيا” في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدِم كنيسة لمدة 916 عامًا، قبل أن يتم تحويله إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول) اعتبارًا من عام 145، واستخدم مسجدا 481 عاما.

يجذب مسجد آيا صوفيا، اهتمام عدد كبير من الزوار والسياح المحليين والأجانب (الأناضول)ويعد المسجد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط وشرق أوربا. وفي عام 1934 جرى تحويله إلى متحف وبقي على هذا الوضع مدة 86 عامًا، ليعاد افتتاحه للعبادة عام 2020.

كان القضاء التركي قد أصدر عام 2020 حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 بشأن تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعد دعوى قضائية رفعتها “جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة”، وفي اليوم نفسه، وقع أردوغان المرسوم الخاص بإعادة افتتاح آيا صوفيا للعبادة.

وبافتتاح آيا صوفيا الكبير للعبادة في 24 يوليو/ تمّوز 2020، أقيمت فيه أول صلاة جمعة منذ 86 عامًا، بحفل كبير حضره أردوغان.

وقال أقتورك إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بعد الفتح كان أحد أهم الأحداث التي شهدها التاريخ الإسلامي، وأضاف “يجذب مسجد آيا صوفيا، اهتمام عدد كبير من الزوار والسياح المحليين والأجانب، خاصة بعد إعادة فتح المسجد للعبادة في العام 2020”.

وكشف أقتورك أن مسجد آيا صوفيا استقبل في العام الثاني من افتتاحه للعبادة، أكثر من 6.5 ملايين زائر، وقال “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين قرروا اعتناق الإسلام يحرصون على إشهار إسلامهم والنطق بالشهادتين في هذا المسجد”.