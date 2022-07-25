رجل يرغم 4 لصوص حاولوا اختطاف سيارته على الهرب.. هكذا واجههم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا يظهر فيه رجل يقاتل 4 أشخاص حاولوا اختطاف سيارة فيها عائلته.

ووقع الحادث في مدينة كليركسدورب بجنوب أفريقيا، وهي المدينة التي زاد فيها معدل الجريمة، بحسب موقع ذا ستار.

ويظهر في التسجيل 4 أشخاص وهم يقتربون من سيارة دفع رباعي، فيما يقف صاحبها على بابها ويحمل ما يشبه السكين ويحاول دفع السارقين وإبعادهم عنه.

وشوهد السارقون في أكثر من مناسبة وهم يحاولون ترهيب صاحب السيارة، لكنه كان صامدًا طوال الوقت، وحاول أحد السارقين فتح باب السيارة لكن صاحبها تمكن من إخافته.

وبعد بضع دقائق، استهدف صاحب السيارة أحد السارقين، ورغم فقدانه لتوازنه، إلا أنه تمكن من النهوض وإحداث بلبلة، ما جلب مزيدًا من الانتباه إلى ما يحدث ليتجمع المارة وينتبهوا للموقف.

وبعد محاولاتهم العديدة، شوهد السارقون وهم يبتعدون بهدوء عن المشهد وكأن شيئًا لم يحدث.

وكان لافتًا أن المارة شاهدوا ما حدث دون أن يحاولوا التدخل ومساعدة الرجل الذي يتعرض للسرقة، وهو ما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. بينما أشاد آخرون بشجاعة الرجل وعدم تخليه عن عائلته لآخر لحظة.