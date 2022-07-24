وفاة 10 بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول (فيديو)

توفي 10 يمنيين، اليوم الأحد، بينهم 4 أطفال جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تتساقط على مناطق عدة، فيما توقفت الحركة المرورية في أحياء من العاصمة، حسبما أفاد مصدر طبي والسلطات المحلية.

وتشهد صنعاء التي تضم أبنية تاريخية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمواقع الأثرية العالمية، ومناطق مجاورة لها، تساقطًا للأمطار منذ الأسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس السبت.

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إن الأمطار “تسببت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة ما أدى إلى وفاة 4 أطفال”، ويقع المبنى المكوّن من 3 طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

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تصويري الان سيول تهامة قحطان منطقة عسير سيول منقوله من اليمن pic.twitter.com/QtVFGpWB1v — وناسة البر (@Shm50011) July 24, 2022

وكانت شرطة المرور في أمانة العاصمة أعلنت أمس السبت عن “انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة”، حسبما نقلت وكالة أنباء سبأ الناطقة باسم الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سنوات.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، توفي 6 جراء تدفق سيول الأمطار، حسبما أفادت سبأ الأحد.

ونقلت عن رئيس عمليات لجنة الطوارئ في المحافظة نشوان السماوي أن سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها على إحدى الطرق ما أدى إلى وفاة 6 كانوا على متنها.

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن بوفاة العشرات سنويًا في أنحاء البلاد.

وقال سكان محليون إن عددًا من المنازل والمحال التجارية تأثرت جراء السيول، فيما ارتفع منسوب المياه في السائلة الرئيسية بصنعاء القديمة (ممر السيول) ما أثار هلع المواطنين من وصول سيول الأمطار إلى منازلهم.

ومن المتوقع وفقًا لتقارير مركز الأرصاد الجوية، أن تكون الأيام الـ10 القادمة، الأكثر غزارة في هطول الأمطار على امتداد المحافظات اليمنية، من محافظة صعدة (شمالًا) وحتى محافظة عدن (جنوبًا).