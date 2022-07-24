على بعد أمتار من المصطافين.. تحطم طائرة في البحر قبالة شاطئ جنوبي كاليفورنيا (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة في الماء قبالة شاطئ هنتنغتون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على بعد أمتار قليلة من المصطافين.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن الطيار لم يصب بأذى.

وسقطت الطائرة في مكان تقام فيه مسابقة للمنقذين للناشئين الذين كانوا في وقت راحة، ليساعد العديد منهم في إنقاذ الطيار.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان إن الطيار كان وحده على متن الطائرة عندما تحطمت، وهي طائرة صغيرة من طراز (بايبر جيه-3) ذات محرك واحد.