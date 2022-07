بفارق ثوانٍ.. شاب ينقذ رضيعة سقطت من الطابق الخامس شرقي الصين (فيديو)

أنقذ شاب في شرقي الصين رضيعة سقطت من نافذة شقتها بالطابق الخامس قبل ثوانٍ من ارتطامها بالأرض، وهو ما اعتبره رواد منصات التواصل عملًا بطوليًا.

ووقعت الطفلة البالغة عامين على لوحة إعلانات بسقف شرفة في الطابق الأول، ثم انزلقت من على الحافة نحو الرصيف، بينما كان شين دونغ (31 عامًا) في الشارع وسمع دوي السقوط الأول فهرع وأمسك بها قبل أن ترتطم بالسطح الخرساني، وفقًا لمقطع فيديو نشرته الشرطة المحلية يوم الأربعاء.

واتصل شين، الذي يعمل في بنك قريب، بأفراد الطوارئ بينما كان يهرع مع امرأة أخرى لمساعدة الطفلة، لكنه ألقى الهاتف من يده على الفور ونجح في التقاط الرضيعة في الوقت المناسب.

وقال شين إنه لم يدرك أنها كانت طفلة حتى بدأت في التحرك بعد ثوانٍ قليلة من هبوطها على الشرفة وحين تحرّكت سقطت مرة أخرى، وعندها ركض شين وأمسك بها قبل الاصطدام بالأرض.

وقال شين لصحيفة (تشيانجيانغ إيفيننغ نيوز) المحلية “لقد كان من حسن حظي أنني نجحت في ذلك في الوقت المناسب. خلاف ذلك، كنت سأشعر بشعور فظيع للغاية”.

وتابع “الطفلة نجت لأن الشرفة التي سقطت عليها كانت تحتوي على مواد خففت من حدة السقوط”. وأصيبت الطفلة -وهي من تونغشيانغ في مقاطعة تشجيانغ- في ساقيها ورئتيها، لكنها في حالة مستقرة.

