أنقذته خوذته.. راكب دراجة نارية ينجو بأعجوبة من الموت أسفل حافلة (فيديو)

نجا راكب دراجة نارية في البرازيل بأعجوبة من تحت عجلات حافلة، حيث أنقذته خوذته المثبتة على رأسه من الموت.

وانتشر التسجيل على مواقع التواصل، وأظهر اللحظة التي أنقذت فيها الخوذة حياة راكب الدراجة بعد سقوطه من على دراجته ووقوعه أسفل عجلات الحافلة.

وأثناء قيادته مسرعًا طار الرجل المحظوظ من دراجته النارية بسبب “الفرملة” الطارئة، ثم حاول تجنب الحافلة التي واجهته، ليتدحرج على الأرض وتدعس الحافلة رأسه.

وأوقف سائق الحافلة مركبته، وعاد قليلًا إلى الخلف ليسمح لراكب الدراجة بالتدحرج مجددًا والخروج من أسفل الحافلة.

ويظهر الفيديو أهمية ارتداء راكبي الدراجات النارية خوذة للرأس.