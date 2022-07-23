بريطانيا.. لاعب مصري سابق ينشر فيديو لصديقيه لحظة إشهار إسلامهما (شاهد)

نشر لاعب كرة القدم المصري السابق ياسر الشنواني فيديو لاثنين من أصدقائه في بريطانيا وهما يشهران إسلامهما.

ووثق اللاعب لحظات نطقهما الشهادتين ونشرها عبر حسابه في تويتر. ولاقى المقطع ترحيبًا واسعًا عبر المنصات.

وقال الشنواني إن صديقيه يوجين وأليشا سمعا عن الإسلام ثم اهتما به عبر القراءة والبحث، ولما تيقنا من رغبتهما في اعتناق الإسلام طلبا منه مساعدته في نطق الشهادتين.

وتواصل اللاعب مع الشيخ منصور السالمي والشيخ عبد الله الغامدي ليحضرا معهم عبر مكالمة فيديو أثناء نطق الشهادتين، ووثق الحدث بمقطع مصور نشره عبر حسابه في تويتر.

وعلّق الشنواني “إنها لحظة رائعة، لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي لأصدقائي، أدعو الله أن يوفقهم ويسعدهم”. وشكر الشيخين لحضورهما معهم.

ولاقى المقطع المصوّر ترحيبًا من رواد المنصات. وهنّأ كثيرون اللاعبيْن بدخولهما الإسلام داعين لهما بالسعادة، وكتب اللاعب المصري فادي نجاح “بارك الله فيك يا كابتن ياسر، ربنا ينفع بك الناس دائمًا، وأفضل إحساس حين ترى الناس تنطق الشهادة لأول مرة وتدخل الإسلام”.

ما شاءالله بارك الله فيك يا كابتن ياسر يا محترم ربنا ينفع بيك الناس دايماً

♥️♥️♥️♥️

احلي إحساس لما تشوف ناس تنطق الشهادة لأول مرك و تدخل الإسلام أشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله 🤲🏼 https://t.co/9JDRYnX8BU — Fadi Nagah (@FadiNagah) July 22, 2022

كابتن ياسر كل يوم الواحد بيتشرف بحضرتك وبمعدن انسان محترم وخلوق وداعية لدينه بالاخلق الاسلام وصل اندونسيا فيها ٤٠٠ مليون مسلم باخلاق المسلمين https://t.co/ICZJD3QN6V — Mohamed Hussien (@MohamedHBakir) July 23, 2022