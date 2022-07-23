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بريطانيا.. لاعب مصري سابق ينشر فيديو لصديقيه لحظة إشهار إسلامهما (شاهد)

ياسر الشنواني وصديقه أثناء نطق الشهادتين
ياسر الشنواني وصديقه أثناء نطق الشهادتين (مواقع التواصل)
23/7/2022-|آخر تحديث: 23/7/202209:41 PM (مكة المكرمة)

نشر لاعب كرة القدم المصري السابق ياسر الشنواني فيديو لاثنين من أصدقائه في بريطانيا وهما يشهران إسلامهما.

ووثق اللاعب لحظات نطقهما الشهادتين ونشرها عبر حسابه في تويتر. ولاقى المقطع ترحيبًا واسعًا عبر المنصات.

وقال الشنواني إن صديقيه يوجين وأليشا سمعا عن الإسلام ثم اهتما به عبر القراءة والبحث، ولما تيقنا من رغبتهما في اعتناق الإسلام طلبا منه مساعدته في نطق الشهادتين.

وتواصل اللاعب مع الشيخ منصور السالمي والشيخ عبد الله الغامدي ليحضرا معهم عبر مكالمة فيديو أثناء نطق الشهادتين، ووثق الحدث بمقطع مصور نشره عبر حسابه في تويتر.

وعلّق الشنواني “إنها لحظة رائعة، لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي لأصدقائي، أدعو الله أن يوفقهم ويسعدهم”. وشكر الشيخين لحضورهما معهم.

ولاقى المقطع المصوّر ترحيبًا من رواد المنصات. وهنّأ كثيرون اللاعبيْن بدخولهما الإسلام داعين لهما بالسعادة، وكتب اللاعب المصري فادي نجاح “بارك الله فيك يا كابتن ياسر، ربنا ينفع بك الناس دائمًا، وأفضل إحساس حين ترى الناس تنطق الشهادة لأول مرة وتدخل الإسلام”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند