انبطحوا أرضا.. رجال إطفاء يحتمون من الدخان الكثيف بسبب حرائق الغابات في إسبانيا (فيديو)

أظهر فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء في إسبانيا وهم يحتمون من الدخان الكثيف بسبب حرائق الغابات في منطقة غاليسيا.

ويُعد العام الحالي أكثر الأعوام تدميرًا بالنسبة لحرائق الغابات في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات.

وأظهرت اللقطات المصورة رجال الإطفاء وهم ينبطحون أرضًا وراء ساتر ترابي بسبب تصاعد الدخان جراء الحرائق.

#إسبانيا.. رجال إطفاء يحتمون من الدخان الكثيف بسبب حرائق الغابات في منطقة #غاليسيا pic.twitter.com/7l338xLBVu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2022

وأفادت قناة (آر تي في إي) التلفزيونية الحكومية نقلًا عن شبكة كوبرنيكوس الأوربية لمراقبة الأرض، بأنه في الأشهر السبعة الأولى من 2022، دمرت الحرائق أكثر من 197 ألف هكتار من الغابات.

وتزيد تلك المساحة بالفعل مما كانت عليه في العام القياسي السابق بأكمله 2012 عندما دمرت الحرائق غابات بمساحة 189 ألفًا و376 هكتارًا في إسبانيا.

وفقًا لهذه الأرقام، تُعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررًا من حرائق الغابات حتى الآن منذ بداية العام، من بين الدول الأوربية التي تغطيها شبكة كوبرنيكوس، متقدمة على رومانيا بمساحة تقل قليلًا عن 150 ألف هكتار، والبرتغال بحوالي 46 ألف هكتار، وفرنسا بأقل من 40 ألف هكتار بقليل، وكرواتيا مع حوالي 31 ألفًا وإيطاليا بحوالي 25 ألف هكتار.

وبحسب البيانات، فإن الحرائق التي اندلعت في إسبانيا منذ أكثر من أسبوع دمرت أكثر من 110 آلاف هكتار.

في السياق، توفي 500 في إسبانيا لأسباب مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تضرب القارة الأوربية منذ نحو أسبوع.

وفقدت أوربا مساحات كبيرة من الأفدنة وخسرت الكثير من المحاصيل إثر اندلاع عشرات الحرائق التي يواجه المختصون صعوبة بالغة في إخمادها في عدة بلدان أبرزها إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وتشهد أغلب أنحاء أوربا موجة حر شديد، منذ أكثر من أسبوع، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق.